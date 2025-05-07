Ni el té verde ni el negro: esta es la infusión con más poder antioxidante

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ginkgo biloba, considerado una de las especies de árboles más antiguas del planeta, se ha consolidado como un remedio natural con importantes beneficios para la salud cerebral y circulatoria. Sus propiedades antioxidantes y vasodilatadoras contribuyen significativamente a mejorar la circulación sanguínea, fortalecer la memoria y favorecer el crecimiento neuronal, según confirmaron diversos estudios científicos. Esta planta milenaria representa una alternativa natural para quienes buscan reforzar su sistema cognitivo y prevenir el deterioro asociado a la edad.

La inclusión de alimentos con propiedades beneficiosas resulta fundamental para mantener un organismo saludable y capaz de combatir diversas afecciones. En este contexto, el Ginkgo biloba destaca por su capacidad para "ayudar a retrasar el envejecimiento vascular, la pérdida de memoria y de capacidad de concentración", convirtiéndose en un complemento ideal para una dieta equilibrada basada en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas de calidad.

Según explican los expertos de la Clínica Mayo, esta planta legendaria posee "poderosas cualidades antioxidantes" que "ayudan a mejorar la circulación dilatando los vasos sanguíneos y reduciendo la viscosidad de las plaquetas", lo que favorece un mejor flujo sanguíneo hacia órganos vitales, especialmente el cerebro.

¿Qué es exactamente el Ginkgo biloba?

El Ginkgo biloba es un árbol originario de China que ha existido durante más de 200 millones de años, siendo considerado un auténtico fósil viviente. Sus hojas en forma de abanico contienen compuestos bioactivos como flavonoides y terpenoides, responsables de sus efectos terapéuticos. Esta planta ha formado parte de la medicina tradicional china durante siglos, donde se ha utilizado para tratar diversos problemas circulatorios y cognitivos.

Beneficios medicinales del Ginkgo biloba respaldados científicamente

Entre las propiedades terapéuticas más destacadas del Ginkgo biloba se encuentra su actividad vasodilatadora, que mejora la circulación sanguínea general. Asimismo, sus compuestos antioxidantes combaten los radicales libres, reduciendo el estrés oxidativo celular que contribuye al envejecimiento. Sus efectos neuroprotectores son especialmente relevantes para preservar la función cognitiva a medida que envejecemos.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) reconoce dos usos principales para esta planta. Por un lado, la "mejora del deterioro cognitivo asociado a la edad y de la calidad de vida en la demencia leve". Por otro, un uso tradicional orientado al "alivio de la pesadez de las piernas y la sensación de las manos y pies fríos asociados a trastornos circulatorios menores".

Investigaciones recientes también sugieren que el Ginkgo podría tener efectos positivos en el tratamiento de condiciones como el tinnitus (zumbido en los oídos), vértigo, glaucoma y síndrome premenstrual, aunque se requieren más estudios para confirmar estos beneficios de forma concluyente.

¿Cómo incorporar el Ginkgo biloba a nuestra rutina diaria?

Existen diversas presentaciones que facilitan el consumo de esta planta medicinal. El Ginkgo se puede encontrar en forma de comprimidos, extractos líquidos o geles, siendo estas opciones las más concentradas y estandarizadas en cuanto a su dosificación. No obstante, una de las formas más tradicionales y agradables de consumirlo es mediante infusiones preparadas con sus hojas desecadas.

Para elaborar una infusión de Ginkgo, basta con añadir una cucharadita de hojas secas a una taza de agua recién hervida y dejar reposar durante 5-10 minutos. Se recomienda consumir entre 1 y 3 tazas diarias para obtener sus beneficios, preferiblemente entre comidas para favorecer su absorción.

Es importante destacar que, según advierte el profesor Antonio Galán de Mera, experto en botánica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, se debe evitar el consumo de las semillas del Ginkgo debido a "su potencial tóxico porque pueden causar problemas respiratorios y arritmias". Por tanto, es fundamental utilizar exclusivamente preparados elaborados a partir de las hojas de la planta.

Precauciones y posibles interacciones medicamentosas

Aunque el Ginkgo biloba se considera generalmente seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en las dosis recomendadas, existen algunas precauciones importantes a tener en cuenta. Por sus efectos anticoagulantes, no se recomienda su uso en personas que toman medicamentos anticoagulantes como la warfarina, el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, ya que podría aumentar el riesgo de sangrado.

Asimismo, se aconseja suspender su consumo al menos dos semanas antes de cualquier intervención quirúrgica programada. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia deberían evitar su uso, así como quienes padecen epilepsia, ya que podría aumentar la frecuencia de las convulsiones en algunos casos.

Como ocurre con cualquier suplemento natural, es recomendable consultar con un profesional sanitario antes de iniciar un tratamiento con Ginkgo biloba, especialmente si se padecen enfermedades crónicas o se está bajo tratamiento farmacológico.

¿Por qué el Ginkgo biloba es considerado un superalimento para el cerebro?

El Ginkgo biloba contiene más de 40 componentes bioactivos, siendo los más importantes los flavonoides y los terpenos lactonas. Estos compuestos ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo, mejoran el flujo sanguíneo cerebral y favorecen la neurogénesis (formación de nuevas neuronas). Estudios realizados en personas mayores muestran que el consumo regular de extracto de Ginkgo puede mejorar la memoria a corto plazo, la velocidad de procesamiento cognitivo y la función ejecutiva.

Un meta-análisis publicado en la revista científica Journal of Alzheimer's Disease encontró que dosis estandarizadas de extracto de Ginkgo (120-240 mg diarios) pueden ser tan efectivas como algunos medicamentos para el tratamiento de síntomas leves a moderados de deterioro cognitivo, con la ventaja de presentar menos efectos secundarios.

¿Qué dice la ciencia actual sobre la efectividad del Ginkgo biloba?

La investigación sobre los beneficios del Ginkgo biloba ha producido resultados mixtos. Mientras algunos estudios muestran mejoras significativas en la función cognitiva y circulatoria, otros no han encontrado efectos relevantes. Esta discrepancia podría deberse a diferencias en la calidad de los extractos utilizados, las dosis administradas o las metodologías de investigación.

Los estudios más prometedores sugieren que el Ginkgo podría ser especialmente beneficioso para personas con deterioro cognitivo leve o demencia vascular incipiente, así como para quienes sufren claudicación intermitente (dolor en las piernas al caminar debido a mala circulación). Sin embargo, su eficacia preventiva en personas sanas sigue siendo objeto de debate científico.

A pesar de las controversias, organismos como la Comisión E alemana (equivalente a la FDA estadounidense para productos herbales) han aprobado el uso del Ginkgo biloba para tratar síntomas asociados con insuficiencia cerebral y trastornos circulatorios periféricos, basándose en la evidencia científica disponible.