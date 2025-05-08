Descubre las playas premiadas con Bandera Azul a poco más de una hora de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Fundación para la Educación Medioambiental (FEE) ha concedido este 2025 un total de 34 Banderas Azules en playas de la provincia de Tarragona, un reconocimiento internacional que destaca la excelencia en calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y servicios. Este galardón, uno de los más prestigiosos a nivel mundial en el ámbito del turismo sostenible, reafirma la posición de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre como destinos de referencia para los amantes del turismo de playa.

Las playas galardonadas se encuentran distribuidas estratégicamente por toda la costa tarraconense, desde el Baix Penedès hasta las Terres de l'Ebre, y muchas de ellas son accesibles en poco más de una hora desde Lleida, hecho que las convierte en una opción ideal para escapadas de un día o fines de semana para los leridanos.

Distribución de las Banderas Azules por comarcas

En el Baix Penedès, los municipios de Calafell y El Vendrell lideran la lista con siete playas reconocidas. Calafell ha obtenido cuatro distinciones para sus playas a Segur de Calafell Llevant, Segur de Calafell Ponent, l'Estany Mas Mel i Calafell. Por su parte, El Vendrell ha conseguido tres banderas para las playas del Francàs, Sant Salvador y Coma-ruga.

En la zona del Camp de Tarragona, quince playas han sido galardonadas con este distintivo. Roda de Berà cuenta con dos (Costa Dorada y Llarga), Torredembarra con dos más (Els Muntanyans y La Paella), y Altafulla con una (playa de Altafulla). Tarragona capital ha visto reconocidas cuatro de sus playas: Tamarit, La Móra, Savinosa y L'Arrabassada. Vila-seca ha obtenido una bandera por La Pineda, mientras que Cambrils destaca con cinco playas premiadas: Vilafortuny, Cavet, Prat d'en Forés - El Regueral y La Llosa.

En las Terres de l'Ebre, doce playas han recibido este reconocimiento de calidad. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant cuenta con cuatro distinciones (La Punta del Riu, L'Arenal, El Torn y L’Almadrava). L' Ametlla de Mar destaca también con cuatro banderas (Calafató, Sant Jordi d'Alfama, L'Alguer y Cala Forn). Completan la lista l'Ampolla con dos banderas (Cap Roig y Les Avellanas), y Deltebre, La Ràpita i Alcanar con una bandera cada uno por las playas de Riumar, Les Delícies y Les Casas de Alcanar - El Marjal, respectivamente.

¿Qué significa conseguir una Bandera Azul?

Obtener una Bandera Azul no es una tarea sencilla. Este distintivo internacional, que se concede anualmente, exige el cumplimiento estricto de unos criterios muy rigurosos en ámbitos diversos. Los municipios tienen que demostrar una calidad excelente de las aguas de baño, con analíticas regulares que lo certifiquen. También se evalúa la gestión ambiental del entorno, incluyendo la recogida selectiva de residuos, la limpieza de la arena y la preservación de los ecosistemas costeros.

Además, las playas galardonadas tienen que contar con servicios de seguridad adecuados, como socorristas, puntos de información, señalización adecuada y actuaciones en caso de emergencia. La accesibilidad para personas con movilidad reducida es otro factor determinante, y muchas de las playas reconocidas disponen de pasarelas, sillas anfibias y servicios adaptados.

La FEE también valora positivamente la realización de actividades de educación ambiental que fomenten la sensibilización sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos y costeros entre los visitantes.

Impacto en el turismo local

La obtención de la Bandera Azul tiene un impacto significativo en el turismo local. Este distintivo actúa como un sello de garantía para los visitantes, que saben que encontrarán playas limpias, seguras y con todos los servicios necesarios. Para los municipios costeros de Tarragona, este reconocimiento supone un importante activo de promoción turística que ayuda a atraer visitantes de todas partes, incluidos los de comarcas próximas como las leridanas.

Según datos del sector turístico, las playas con Bandera Azul suelen experimentar un incremento de visitantes de entre un 10% y un 15% con respecto a aquellas que no cuentan con este distintivo. Además, este tipo de reconocimientos contribuyen a desestacionalizar el turismo, ya que muchos visitantes buscan destinos de calidad también fuera de la temporada alta.