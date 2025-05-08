Nueva técnica para mejorar la recuperación tras un ictus

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un ensayo clínico liderado desde Lleida demuestra que la aplicación precoz de una técnica llamada condicionamiento isquémico remoto puede ser una estrategia segura y prometedora para mejorar la recuperación de las personas que sufren un ictus isquémico. Este método innovador consiste en hinchar y deshinchar automáticamente un manguito en el antebrazo del paciente, mientras es trasladado al hospital en ambulancia, con el objetivo de estimular mecanismos de protección natural del cerebro. Se trata de una investigación liderada por el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), junto con el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y tres hospitales del área metropolitana de Barcelona.