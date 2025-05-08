Vinya Els Vilars: descobrim la joia amagada que revoluciona les Garrigues
La passió d'una família per recuperar les arrels vitícoles locals ha transformat un projecte que combina tradició garriguenca i innovació sostenible amb varietats autòctones
Al cor de les Garrigues, als afores d'Arbeca, un projecte vinícola familiar ha aconseguit transformar el paisatge agrícola de la zona durant les dues últimes dècades. Antonio Aldomà, profundament arrelat a la tradició agrícola de la comarca, va viure una experiència reveladora als anys 90 mentre treballava al sud de França. Envoltat per extensos vinyers, aquell paisatge va despertar en ell records d'infantesa i una visió que acabaria materialitzant-se a la seva terra natal.
"Vaig sentir la crida de tornar a casa", explica Aldomà, quan recorda els seus inicis. "Les vinyes franceses eren impressionants, però sempre vaig tenir el convenciment que la nostra terra garriguenca tenia un potencial encara per descobrir". Així, l'any 2002, va decidir plantar les primeres vinyes en uns terrenys que ara s'han convertit en el bressol d'uns vins que comencen a destacar en el panorama català.
Un celler inspirat en la història mil·lenària
Tres anys després de les primeres plantacions, Vinya els Vilars va fer un pas decisiu amb la construcció del seu celler. La infraestructura no és fruit de l'atzar: s'inspira directament en la fortalesa dels Vilars (775 aC), un jaciment arqueològic emblemàtic de la zona que demostra les profundes arrels històriques de la comarca.
"Volíem un celler que expliqués una història. No només la nostra, sinó la de tota la comarca", argumenta l'Antonio. Aquesta connexió amb el passat és més que estètica; representa una filosofia de treball que cerca preservar l'autenticitat i el llegat cultural de les Garrigues a través del vi.
L'equip familiar: pilar fonamental del projecte
Darrere dels vins de Vinya els Vilars hi ha un equip familiar que combina experiència, innovació i passió. L'Antonio, amb la seva visió resilient, treballa ara colze a colze amb el seu fill Gerard Aldomà, que recentment s'ha incorporat aportant una perspectiva renovada i contemporània. La Maria José, esposa de l'Antonio, completa el nucli familiar aportant el caliu necessari en un projecte tan personal.
El talent tècnic ve de la mà de Xavi Gabarró, responsable de les instal·lacions del celler, i de l'enòloga Rosa Zarza, que aporta el seu coneixement per aconseguir vins d'alta qualitat. "Cada ampolla que surt del nostre celler porta una part de cadascun de nosaltres", afirma l'equip, que treballa amb la premissa que un bon vi comença amb una bona relació entre les persones que el fan possible.
Apostant per la viticultura regenerativa i les varietats locals
Amb unes 10 hectàrees actualment en producció i la previsió d'arribar a les 12 aquest mateix any, Vinya els Vilars treballa principalment amb sirà i merlot per als vins negres, i macabeu per als blancs. Una de les apostes més interessants és la recuperació de la varietat trobat, un projecte col·laboratiu amb altres cellers de la zona que busca preservar aquest tresor del patrimoni vitícola català.
"Conreem seguint una filosofia de viticultura regenerativa", explica Antoni Aldomà. "Anem més enllà de l'ecològic, perquè hem entès que ecològic no sempre significa sostenible. Des del primer moment hem tingut clar que treballem per a un futur on les noves generacions puguin prosperar". Aquest compromís va ser reconegut l'any 2022 amb la certificació ecològica del CCPAE.
Tres vins que expliquen una història
El catàleg de Vinya els Vilars s'estructura al voltant de tres referències principals, cadascuna amb una personalitat marcada i un relat propi:
El Quim: l'únic blanc del celler, elaborat 100% amb macabeu. És un vi fresc i elegant que reposa dos mesos amb les pròpies lies per guanyar estructura. Destaca pels seus aromes de fruita de pinyol i notes tropicals, convertint-lo en un company ideal per a entrants lleugers, marisc i peixos.
La Nena: un homenatge a Maria José, a qui l'Antonio anomena afectuosament així. Aquest rosat exclusiu de sirà ha aconseguit posicionar-se com el segon millor rosat de la DO Costers del Segre. La seva frescor i elegància, combinades amb un caràcter atrevit, el fan perfecte per maridar amb aperitius, arrossos i plats de pasta.
El Tallat de Lluna: la joia de la corona, amb una criança que s'estén fins als dos anys. És un vi de gran personalitat i estructura, pensat per als paladars més exigents. Amb notes de fruita vermella madura i tocs balsàmics, s'expressa en plenitud al costat de carns vermelles, guisats, plats especiats i formatges curats.
El futur: expansió sostenible i reconeixement
Els plans de futur de Vinya els Vilars inclouen l'expansió del vinyer amb garnatxa blanca i negra, una aposta decidida per varietats autòctones que connecten amb el territori. La integració de la segona generació, amb en Gerard al capdavant, assegura la continuïtat d'un projecte que vol mantenir-se fidel als seus principis de sostenibilitat i autenticitat.
"No volem créixer a qualsevol preu", assegura l'Antonio. "Preferim mantenir una mida que ens permeti cuidar cada detall, cada cep, cada ampolla". Aquest enfocament artesanal, combinat amb pràctiques agrícoles regeneratives, posiciona Vinya els Vilars com un referent emergent en el panorama vitivinícola català, demostrant que és possible elaborar vins de qualitat respectant l'entorn i posant en valor el patrimoni cultural de les Garrigues.
Vinya els Vilars forma part de la Denominació d'Origen Costers del Segre, una regió vinícola que engloba diversos territoris de la província de Lleida. El reconeixement obtingut amb "La Nena" com a segon millor rosat de la DO evidencia la qualitat dels seus productes, mentre que la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) avala el seu compromís amb la sostenibilitat i les pràctiques respectuoses amb el medi ambient.