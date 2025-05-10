Alerta por fuertes tormentas en el litoral y prelitoral de Tarragona, a Barcelona y Girona

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Inuncat ante la posibilidad de tormentas fuertes en el litoral y prelitoral de Tarragona, Barcelona y Girona. El episodio de lluvias intensas se concentrará entre las 20.00 horas de este sábado y las 20.00 horas de mañana domingo. Los chubascos pueden dejar más de 20 litros en 30 minutos, e ir acompañados de aparatología eléctrica, rachas de viento, granizo o piedra, según ha informado el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC). Protección Civil recuerda que en caso de previsión de lluvias fuertes se tiene que evitar aparcar en rieras o puntos inundables; y no cruzar nunca ríos o rieras a pie o en vehículo, sobre todo en las zonas donde se esperan intensidades y acumulaciones destacadas.