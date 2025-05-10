Entre los tres mejores del 2024

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El libro La muerte del otro, de la escritora leridana Teresa Ibars (Aitona, 1962), es uno de los tres finalistas del Premio Librero 2025, galardón que concede el Gremio de Libreros de Cataluña desde el año 2000 a la mejor obra publicada durante el año anterior. Ibars competirá por este reconocimiento literario con las novelas Sólo tierra, sólo lluvia, sólo barro (Ediciones del Periscopio), de Montse Albets (Matató, 1977), y Les pequeñas vampiras (La Otra Editorial), de Maria Guasch (Begues, Baix Llobregat, 1983). Les librerías agremiadas ya podrán votar desde hoy el libro que consideren ganador, en un premio que se decidirá el próximo 17 de junio en un acto en la Sala Paralelo 62 de Barcelona.

Ibars se mostró ayer “sorprendida, en choque”, por este reconocimiento de los libreros catalanes. “Considero que es un premio de mucho prestigio porque lo escogen los prescriptores más directos de libros delante de los lectores”, afirmó feliz por esta especie de “nueva vida” que se concede a este libro, publicado el mes de septiembre pasado por Comanegra. “me ha hecho mucha ilusión figurar entre las tres finalistas, y me animará mucho a seguir escribiendo”, añadió la autora de La muerte del otro, una narración entre ensayo y autobiografía en la cual “reflexiono en torno a una de las cuestiones de la vida que todos tenemos más cerca y que en todos nos afecta, a la muerte.”

Quince finalistas en cinco categorías literarias más

El Gremio de Libreros de Cataluña también anunció a los quince finalistas de las otras cinco categorías literarias del Premio Librero. En la de otras literaturas competirán las traduciones de las novel· las Edén, de Audur Ava Ólafsdóttir; La colonia, de Audrey Magge; y Llovía pájaros, de Jocelyne Saucier. En la de ensayo, lo harán El insumiso de Gaza, de Asmaa Alghoul i Sélim Nassib; África NO es un país, de Dipo Faloyin; y Síndrome 1933, de Siegmund Ginzberg. En la de álbum ilustrador, los tres finalistas son La escapada, de Rozenn Brécard; Decir un bosque, de Mar Benegas; y El sombrero mágico, de Charlotte Parent y Mireille Messier. En la categoría infantil y juvenil en catalán, los tres títulos escogidos son A, B, C y la Sra. Smith, de Núria Parera y Kim Amate; Los hermanos Corb, de Oropéndola Canosa y Cristina Bueno; y Tiempo de fronteras, de Bernat Romaní. Finalmente, en este género, en traducciones de otras lenguas, los finalistas son La calavera, de Jon Klassen; El muro que nos separa, de Dan Smith; y El Óscar y yo, de Maria Parr.