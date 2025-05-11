Festa Major de récord en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega dio ayer el pistolazo de salida a una Festa Major de Maig de récord que se alargará durante nueve días, hasta el próximo domingo día 18, con más de 60 actividades.

Las fiestas empezaron con un pregón inaugural histórico, calificado como el más inclusivo y accesible, que rindió homenaje a la Associació Alba por sus 50 años. Por primera vez fue un pregón coral a cargo de ocho usuarios de la entidad que repasaron el medio siglo de la entidad. Hicieron referencia a diferentes momentos históricos como la creación de la escuela, la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento para construir las instalaciones actuales o el acceso al trabajo con el servicio de lavandería, que da trabajo a 70 personas, el lavadero de coches o el obrador de galletas El Rosal. En este sentido, pidieron que el Arrugat, su producto estrella, se convierta en la galleta oficial de Tàrrega, junto a las Albades.

El pregón contó con interpretación de lengua de signos, subtítulos en directo y una rampa de acceso para personas con silla de ruedas.

La directora de Alba, Maite Trepat, calificó el acto como un “hecho histórico y un punto de inflexión” teniendo en cuenta que “hace 50 años estas personas estaban encerradas en sus casas”. Mientras, la alcaldesa, Alba Pijuan, dijo que “tiempo atrás hubiera sido impensable este pregón y nos han demostrado que son un claro ejemplo de inclusividad”.

Seguidamente se celebró la primera diada castellera de la Festa Major de Maig de Tàrrega que llenó la plaza Major con las actuaciones de unas 150 personas de tres colles: la Nova Muixeranga de Algemesí -como muestra de apoyo a los afectados por la dana del País Valencià-, los Margeners de Guissona, que ejercieron de anfitriones, y los Torraires de Montblanc.