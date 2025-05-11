Toque internacional de campanas por la paz

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Las campanas de diferentes puntos de Catalunya, España y Europa repicaron ayer por la mañana de forma conjunta por la paz. Los Campaners de Cervera impulsaron la iniciativa Campanes d’Europa per la Pau, el día después del Día de Europa, y en el marco de la celebración de los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca. El objetivo era tocar de forma simultánea para promover la paz y la concordia entre los pueblos. A las 11:30h vibraron a la vez las campanas de Cervera, Granyena de Segarra y Santa Maria de Besora. También se añadieron las de la catedral de Valencia y de otros países como Alemania, Países Bajos, Irlanda, Italia, Inglaterra, Francia, Polonia, Lituania, Austria y Suiza entre otros. En 2022 la UNESCO declaró el toque de campanas manual Patrimoni Immaterial de la Humanitat.