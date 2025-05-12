‘La jugada de Maquiavel’, un nuevo concurso de estrategia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Diez concursantes han sido seleccionados para participar en La jugada de Maquiavel, un formato de estrategia que se estrena hoy en TV3, a las 22.05. El azar decidirá si serán jugadores o saboteadores y, desde el momento en que conozcan su rol, empezarán las mentiras y traiciones. Los jugadores deben completar las misiones que Maquiavel les encarga para ganar dinero, pero hay que moverse con astucia. Dentro del grupo, un equipo de saboteadores actúa para dinamitar los planes. Harán lo que sea necesario para sembrar el caos y hacer fracasar las misiones, ya que todo el dinero que pierdan los jugadores irá al bote de los saboteadores. Después de cada misión, los jugadores votan en secreto quién creen que son los saboteadores y, quien más se equivoque queda eliminado. “¿Quién es quién?” será la pregunta de todos los participantes.