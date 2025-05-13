Cuándo es Eurovisión 2025: fechas y horario de la semifinal y final del festival

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La 70ª edición del Festival de Eurovisión abrirá su telón el próximo martes 13 de mayo de 2025 a las 21:00 horas, con la primera semifinal donde 15 países competirán por un codiciado pase a la gran final. El escenario de la St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) será testigo del regreso del certamen al país helvético tras la victoria de Nemo con "The Code" en la pasada edición. España, representada por Melody, tendrá su primera aparición sobre las tablas suizas, aunque sin jugarse la clasificación al formar parte del Big Five.

Los países pertenecientes al denominado Big Five (España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido), junto al anfitrión Suiza, tienen garantizado su pase directo a la final del sábado 17 de mayo sin necesidad de superar las fases previas. No obstante, estos países participan activamente en el sistema de votación: España, Italia y Suiza intervendrán en la primera semifinal, mientras que Francia, Alemania y Reino Unido harán lo propio en la segunda ronda clasificatoria del jueves 15 de mayo.

La primera gala semifinal contará con la conducción de la presentadora Hazel Brugger y la cantante Sandra Studer, quien dejó huella en la historia eurovisiva suiza al conseguir un meritorio quinto puesto en el Festival de 1991 con la canción "Canzone Per Te". Los espectadores podrán disfrutar del tema oficial "Where It All Began", un homenaje a Suiza como cuna del certamen europeo, mientras 15 artistas lucharán por uno de los 10 billetes disponibles para la gran final.

Países participantes y sistema de clasificación en Eurovisión 2025

En la primera semifinal del 13 de mayo, los televidentes podrán ver las actuaciones de Islandia, Polonia, Eslovenia, Estonia, Ucrania, Suecia, Portugal, Noruega, Bélgica, Azerbaiyán, San Marino, Albania, Países Bajos, Croacia y Chipre. Aunque España, Italia y Suiza también presentarán sus propuestas durante esta gala, no podrán recibir votos al tener ya asegurada su presencia en la final.

La segunda semifinal, programada para el jueves 15 de mayo, girará en torno a la temática "Eurovisión" y acogerá las actuaciones de 16 países: Australia, Montenegro, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Serbia y Finlandia. Durante esta gala, también se subirán al escenario los representantes de Reino Unido, Francia y Alemania para interpretar sus canciones, aunque sin someterse a votación.

El momento culminante llegará el sábado 17 de mayo con la celebración de la gran final en Basilea. Este evento reunirá a los 20 países clasificados desde ambas semifinales (10 de cada una), más los seis participantes con acceso directo: los cinco integrantes del Big Five y Suiza como país anfitrión y ganador de la edición anterior.

El sistema de votación en el Festival de Eurovisión

Como ya es tradición en Eurovisión, el sistema de votación combina el voto del público con el de jurados profesionales. Los espectadores pueden votar por sus actuaciones favoritas a través de llamadas telefónicas, SMS o mediante la aplicación oficial del festival, aunque con la limitación de no poder votar por el país propio. Paralelamente, un jurado compuesto por profesionales de la industria musical de cada país emite sus valoraciones.

En las semifinales, únicamente los países participantes en cada una de ellas, junto con los asignados del Big Five y el anfitrión, pueden votar. Sin embargo, en la gran final, todos los países concursantes tienen derecho a voto, creando así un completo mapa de preferencias musicales a nivel europeo.

La representación española en Eurovisión 2025

España, representada por Melody, tendrá su primera oportunidad de mostrar su propuesta durante la semifinal inicial, aunque sin necesidad de clasificarse. La artista española buscará mejorar los resultados obtenidos en ediciones anteriores y devolver a España a los primeros puestos del festival.

La delegación española, dirigida por RTVE, ha trabajado intensamente en la puesta en escena y en todos los detalles técnicos para maximizar el impacto de la actuación. El objetivo es claro: conquistar al público europeo y conseguir un resultado que devuelva la ilusión eurovisiva a los aficionados españoles.

¿Cómo se elige la sede de Eurovisión cada año?

La elección de la sede de Eurovisión sigue una tradición establecida: el país ganador de la edición anterior tiene el derecho y la responsabilidad de organizar el festival al año siguiente. Tras la victoria de Suiza en 2024, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la televisión pública suiza SRF seleccionaron Basilea como ciudad anfitriona, específicamente la St. Jakobshalle, un recinto con capacidad para más de 12.000 espectadores.

Este proceso de selección tiene en cuenta factores como la infraestructura de la ciudad, la capacidad hotelera, las conexiones de transporte internacional y la disponibilidad de un recinto adecuado que cumpla con los exigentes requisitos técnicos que demanda una producción televisiva de esta envergadura.

¿Qué países han ganado más veces Eurovisión?

A lo largo de la historia del Festival de Eurovisión, Irlanda mantiene el récord como el país más laureado con siete victorias, seguido de cerca por Suecia con seis triunfos, el último conseguido en 2023 con Loreen y su tema "Tattoo". Reino Unido, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos han alzado el micrófono de cristal en cinco ocasiones cada uno, mientras que Israel cuenta con cuatro victorias en su palmarés eurovisivo.

España, por su parte, ha ganado el certamen en dos ocasiones: en 1968 con Massiel y "La, la, la" y en 1969 con Salomé y "Vivo cantando", en un histórico empate cuádruple con Reino Unido, Países Bajos y Francia. Desde entonces, el mejor resultado español ha sido un segundo puesto conseguido por Anabel Conde en 1995 con "Vuelve conmigo".

Con la 70ª edición a punto de comenzar, Eurovisión 2025 promete ser una celebración especial del talento musical europeo y de la diversidad cultural que caracteriza al continente, manteniendo viva una tradición que comenzó en 1956 y que sigue atrayendo a millones de espectadores cada año.