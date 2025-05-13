El final del apagón en España y Portugal, visto desde el espacio

La Península Ibérica saliendo del apagón en la madrugada del 28 al 29 de abril de 2025.ESA

Al caer la noche sobre España y Portugal el 28 de abril, los satélites polares siguieron el apagón que se prolongó hasta bien entrada la madrugada en varias regiones.

Si bien la electricidad se restableció en la mayor parte del territorio al anochecer, algunas zonas permanecieron a oscuras durante más tiempo.

Imágenes nocturnas de los satélites Suomi-NPP, NOAA-20 y NOAA-21 de la NASA capturaron la extensión del apagón y rastrearon la recuperación gradual de la electricidad desde la órbita.

Las imágenes muestran zonas con cortes de electricidad prolongados y con emisiones de luz restauradas durante la noche.

Cartografiando un apagón en seis fotogramas

Los tres satélites, que orbitaban la Tierra de polo a polo, realizaron seis pasadas sobre España y Portugal entre el anochecer y el amanecer. Cada pasada proporcionó una instantánea de la evolución de la situación de la red eléctrica.

Las seis imágenes ilustran la cronología y la cartografía del apagón, desde las primeras órbitas al anochecer hasta la recuperación casi completa alrededor de las 5 de la mañana. Fue una noche prácticamente despejada.

"Al superponer los seis pases de satélite y aplicar los algoritmos nocturnos de la NASA, podemos identificar grandes puntos verdes que aparecen repentinamente y desaparecen gradualmente", explica en un comunicado Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y líder de varias iniciativas apoyadas por la ESA que monitorizan la contaminación lumínica desde el espacio.

"Los puntos verdes indican la ausencia de luz, mientras que los blancos muestran zonas con suministro eléctrico estable. Esta distribución concuerda con los informes de las compañías eléctricas y la progresiva vuelta a la normalidad", añade Sánchez de Miguel..

Según la ESA, este apagón generalizado pone de relieve cómo las herramientas de monitorización espacial pueden ayudar a evaluar la resiliencia de las infraestructuras, priorizar las reparaciones y facilitar las respuestas de emergencia.