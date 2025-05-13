Gérard Depardieu, declarado culpable de dos agresiones sexuales

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Gérard Depardieu, uno de los rostros más emblemáticos del cine francés, ha sido condenado este martes a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento por dos agresiones sexuales perpetradas durante el rodaje de la película 'Les volets verts' en 2021. La sentencia, que puede marcar el ocaso de esta figura legendaria del séptimo arte galo, también ordena su inscripción en el registro de delincuentes sexuales y le priva de derechos cívicos durante dos años, exactamente lo que había solicitado la Fiscalía.

El intérprete de 76 años, que actualmente se encuentra rodando en las islas Azores bajo la dirección de su amiga Fanny Ardant —una de las pocas personas que testificó a su favor durante el juicio—, no acudió a la lectura del veredicto. Su abogado, Jérémie Assous, anunció inmediatamente que apelarán la sentencia, mostrándose muy crítico con el fallo: "En el momento que estás acusado de una agresión sexual estás automáticamente condenado, ya no hay juicio, la pena está ya decidida".

Además de la condena penal, Depardieu deberá indemnizar con una cantidad aún no determinada a las dos víctimas: una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, ambas trabajadoras en el mencionado rodaje. La sentencia ha sido contundente contra el protagonista de 'Cyrano de Bergerac', poniendo de manifiesto su comportamiento inapropiado hacia las mujeres y criticando que, incluso tras escuchar los testimonios de las víctimas, el actor no reconozca los hechos, lo que según el tribunal demuestra que no ha comprendido la noción de consentimiento.

Los testimonios que fundamentaron la condena

Los magistrados consideraron creíble el testimonio de Amélie (nombre ficticio), quien declaró que el actor la atrapó con las piernas y le tocó el trasero y los senos en un palacete donde se desarrollaba el rodaje en septiembre de 2021, mientras profería expresiones soeces como: "Mira mi parasol, te lo voy a meter en la vagina". Esta escena fue corroborada por varios testigos, aunque negada por Depardieu, quien alegó que solo pretendía sujetarla para no caerse, versión que fue rechazada por el tribunal.

"Estoy muy emocionada y satisfecha por esta decisión, creo que es un paso adelante", manifestó Amélie a la salida del tribunal, donde mostró su alivio al conocer la condena. La decoradora restó importancia a la ausencia del actor en la sala, pero expresó su decepción porque durante el juicio alegara problemas de salud y ahora esté "rodando en las Azores": "Nos ha engañado".

Su abogada, Carine Durrieu-Diebolt, valoró el veredicto como "un mensaje al mundo del cine de que debe acabar la impunidad" y recordó la coincidencia con la apertura del Festival de Cannes, una oportunidad para "enviar un mensaje de apoyo a las víctimas de agresiones" y "recordar que determinados comportamientos deben acabar".

El tribunal también dio credibilidad al relato de Sarah (también nombre ficticio), la segunda víctima, quien narró durante el juicio cómo Depardieu introdujo su mano bajo su pantalón cuando esta asistente de dirección le acompañaba a su camerino. Este fue el primero de tres tocamientos que la llevaron a quejarse ante sus superiores, lo que provocó una reprimenda del actor y que fuera apartada de sus funciones.

Una carrera manchada por las acusaciones

Esta es la primera sentencia condenatoria contra Depardieu, quien acumula una veintena de denuncias similares, algunas ya archivadas por prescripción. Entre ellas destaca la de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de haberla violado en 2018, una denuncia por la que está procesado y pendiente de que se decida si debe volver a sentarse en el banquillo.

El veredicto reconoce también que las denunciantes sufrieron una "doble victimización" por las palabras del abogado defensor, quien durante la vista las trató de mentirosas. Este caso podría marcar un punto de inflexión en la industria cinematográfica francesa, tradicionalmente reluctante a enfrentar abiertamente casos de abuso sexual entre sus figuras más prominentes.

Durante el juicio, que comenzó el pasado 24 de marzo, Depardieu defendió en todo momento su inocencia, llegando a afirmar: "Adoro a las mujeres. Yo mismo me siento muy femenino". Sin embargo, también reconoció tener un carácter "excesivo, grosero, bocazas, extravagante", justificándolo por su condición de estrella del cine.

Las frases que definieron el proceso judicial

El mediático juicio quedó marcado por varias declaraciones significativas tanto del acusado como de los testigos. Depardieu llegó a manifestar: "Yo no he cometido ninguna agresión sexual, una agresión es más grave, creo yo. Una agresión sexual es más que tocarle el culo a una mujer", negando los diferentes testimonios en su contra.

Por su parte, Fanny Ardant, otra figura legendaria del cine francés, aportó uno de los escasos testimonios favorables a Depardieu, justificando su comportamiento por su condición de artista: "Siempre lo da todo, es como un volcán. El oficio de actor solo puede ejercerse poniendo en peligro tu propia vida. Sin ese riesgo no eres un artista, solo un sirviente". La actriz añadió: "Sé que la sociedad ha cambiado, que hay cosas que antes tolerábamos y que ya no son tolerables", aunque insistió en que "a Gérard se le puede decir no".

En su última declaración ante el tribunal, Depardieu se mostró desencantado con los nuevos tiempos: "Hace tres años que se me arrastra por el barro con mentiras, con calumnias. Creo que el nuevo mundo no me interesa. Estoy cada día menos cómodo en esta nueva sociedad. Creo que mi tiempo ha terminado".