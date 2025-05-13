El Ministerio de Consumo propone identificar con un prefijo las llamadas comerciales y bloquear las que sean "spam"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ministerio de Consumo ha presentado dos enmiendas a la ley SAC de atención al cliente para hacer que las llamadas comerciales se tengan que identificar con un prefijo y permitir bloquear las que no lo hagan. Se trata de unas propuestas registradas en el Congreso de los Diputados después de un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE que también prevé señalar con un número propio las llamadas de atención al cliente. Con este sistema, se permitirá bloquear todas las comunicaciones de empresas que no utilicen los códigos establecidos. Por otra parte, se ha impulsado otra enmienda para declarar nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas.

"De esta manera, se pretende desincentivar las empresas a hacer llamadas no deseadas, ya que los contratos conseguidos mediante este tipo de comunicaciones quedarán anulados," apuntan desde el gobierno español. Esta iniciativa, añaden desde Consumo, responde en el creciente volumen de quejas por parte de la ciudadanía y a los testimonios de consumidores que denuncian sentirse "presionados o confundidos" por estas llamadas.

Al mismo tiempo, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy busca proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad e información suficiente. Además, el ministro ha detallado este martes que también se obligará a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento con el usuario para recibir llamadas comerciales, asegurando así que las empresas no se amparen en autorizaciones indefinidas o ambiguas para seguir contactando en los usuarios.