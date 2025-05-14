Concierto ‘Som Cor’ con 200 alumnos en La Seu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sala Sant Domènec de La Seu d’Urgell acogió ayer el concierto de música comunitaria Som Cor con 200 alumnos de 2º de Primaria de las escuelas Albert Vives, Pau Claris, Castellciutat y La Salle, así como de los colegios Arnau Mir, del Pla de Sant Tirs, y Sant Esteve, de Alàs. Interpretaron la cantata El nen enamorat de la lluna, escrita por encargo de la Associació Catalana d’Escoles de Música, con música de Xevi Matamala e historia y texto de Manel Justícia. El coro estuvo acompañado por profesorado de la Escola Municipal de Música: Carles Pérez a la batería; Joan Carles Querencia al piano; Manu Suárez con el bajo eléctrico y Rafel Llobet al clarinete. Todos dirigidos por Sonia Lanau y con Ivan Caro como narrador.