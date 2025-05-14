Lleida volverá a ser mora este fin de semana

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Lleida se prepara para vivir una nueva Festa de Moros i Cristians este fin de semana con la participación de casi 700 personas, según dieron a conocer ayer representantes de la Associació de la Festa.

El evento, que se ha convertido en una de las citas más emblemáticas del calendario de tradiciones leridano, dará comienzo el sábado (12.00) en la plaza Sant Francesc con el Vermut Fester. Por la tarde (19.30), la plaza Sant Joan acogerá el acto de Les Ambaixades, cuyo texto corre a cargo este año del director de La Mañana, Francesc Guillaumet.

Presentación ayer, con el caid moro y la abanderada cristiana. - L.B.

El domingo, los actos darán inicio (12.00) en la calle Cavallers con la Entrada Infantil, el desfile de comparsas con los miembros más jóvenes. Por la tarde, está prevista la Entrada de Gala (18.00) desde la Porta del Lleó de la Seu Vella y el posterior desfile de lucimiento. La Batalla Final (21.00) recuperará la ubicación del Pont Llevadís (debido a las obras en la Porta dels Apòstols) y contará con el texto del escritor y tecnólogo leridano Josep Clotet.

Este año, la victoria será para el bando moro, capitaneado por la comparsa Banu-Hud. Según Josep Lluís Gàzquez, president de la Associació, en 2026, la Festa “conmemorará 30 ediciones con la publicación de un libro sobre la tradición”, aseguró.