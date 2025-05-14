Talleres de ciencia para niños y niñas hospitalizados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) organizó ayer, por segundo año consecutivo, un taller para informar sobre ciencia e investigación a los niños y niñas ingresados en el Aula Hospitalària del Arnau de Vilanova. Petits herois i heroïnes, grans científics i científiques es el nombre del taller que tuvo lugar en el marco del Día Mundial del Niño Hospitalizado, que se conmemoró ayer.

En la actividad, los pequeños tuvieron la oportunidad de conocer cómo se trabaja en un laboratorio, participar en un juego de memoria y hacer diferentes pruebas analíticas. La financiación de esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El servicio de Pediatría del Arnau de Vilanova atiende al año a unos 750 menores que, por motivos diversos, requieren un ingreso hospitalario. La estancia media en el hospital es de 3 días. Entretanto, el Aula Hospitalària atendió en 2023 a 447 niños y adolescentes de entre 3 y 16 años para que pudiesen seguir con sus estudios, una atención en las habitaciones o en los espacios habilitados.