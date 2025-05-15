El Enre9 comienza a sonar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 4ª edición del festival de artes en vivo y en la calle Enre9 arrancó ayer en el Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida con Empaque, un espectáculo de la compañía Chicharrón Circo Flamenco. Se trata de una propuesta que el año pasado llevó a cabo su residencia de creación en el certamen y, ahora, ha vuelto al festival estrenada y madurada. El Enre9 tendrá lugar hasta el domingo en el barrio de La Mariola, Turó de Gardeny y los Bloques Joan Carles de la ciudad, y ha previsto una programación que combina propuestas artísticas profesionales, con el talento y la implicación de la comunidad local. En esta cuarta edición, el festival mantiene su compromiso de transformación social a través de la cultura, con espectáculos de circo, música, danza y actividades para toda la familia a lo largo de cinco días. Esta mañana (10.30), está previsto el pasacalles inaugural, dirigido por L’Intèrpret y con la participación de las escuelas locales.