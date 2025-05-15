Fallece mientras trabajaba con su tractor en l’Horta de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 75 años falleció ayer mientras trabajaba con un tractor en una finca de la partida Pla de Montsó, en l’Horta, entre Lleida y Alpicat. La víctima sería vecino de este último municipio. Los servicios de emergencias fueron alertados a las 20.46 horas y hasta el lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos, dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana. Pese a la inmediatez del dispositivo no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Los Mossos se hicieron cargo de las diligencias para determinar las causas del incidente, que inicialmente trataban como una muerte accidental aunque no descartaban una indisposición, ya que el vehículo agrícola se encontraba a unos metros de la víctima, según informaron fuentes solventes a este periódico.

En caso de confirmarse que fue un accidente, sería el segundo de estas características que se registra este año en Lleida. Un agricultor de 71 años vecino de Mollerussa y natural de Miralcamp falleció el 14 de enero en su finca de frutales en esta última localidad del Pla. En los últimos años se han producido varios accidentes mortales con tractores en Ponent.