La Seu felicita a una de sus centenarias
Nativitat Rugall recibió ayer un homenaje por parte del ayuntamiento de La Seu d’Urgell, en el día de su 101 cumpleaños. El alcalde Joan Barrera pudo felicitar personalmente a la centenaria en la Llar de Sant Josep, donde reside y estuvo ayer acompañada de sus familiares, personal asistencial y otras cuatro usuarias que superan los 100 años. Rugall, nacida en Capdella, en el Pallars Jussà, tiene 4 hijos, 5 nietos y un bisnieto. Barrera entregó a la centenaria un ramo de flores como regalo de parte de la corporación, así como un pastel de cumpleaños.