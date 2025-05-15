La Seu felicita a una de sus centenarias

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Nativitat Rugall recibió ayer un homenaje por parte del ayuntamiento de La Seu d’Urgell, en el día de su 101 cumpleaños. El alcalde Joan Barrera pudo felicitar personalmente a la centenaria en la Llar de Sant Josep, donde reside y estuvo ayer acompañada de sus familiares, personal asistencial y otras cuatro usuarias que superan los 100 años. Rugall, nacida en Capdella, en el Pallars Jussà, tiene 4 hijos, 5 nietos y un bisnieto. Barrera entregó a la centenaria un ramo de flores como regalo de parte de la corporación, así como un pastel de cumpleaños.