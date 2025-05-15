Récord de leridanos en el extranjero

El número de leridanos residentes en el extranjero era de 24.229 personas a 1 de enero de 2025, lo que representa un aumento del 4,43% respecto año anterior, según las cifras publicadas por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Se trata de personas con nacionalidad española que actualmente viven en otros países y que tienen registrada su última inscripción en las comarcas leridanas. En 2025, las nuevas inscripciones de leridanos en registros consulares alcanzaron récord, con un total de 1.701, de los que el 24% son nacidos en Catalunya. Se trata de altas producidas por nacimiento, nacionalización, omisión o emigración de Catalunya al extranjero.

Entretanto, del total de residentes leridanos en el extranjero, los que son nacidos en Catalunya han aumentado un 50% en los últimos 15 años. Según Idescat, representan el 35,5% del total de leridanos que viven en otros países. Sin embargo, la mayoría nacieron en el extranjero, con un 61,2% del total.

Por país de residencia, Andorra se sitúa en primera posición, con 5.920 leridanos que vivían en el Principat a principios de 2025. Le siguen Francia, con 4.659 personas; Argentina, con 4.220; Reino Unido, con 1.262; Alemania, con 1.100, y EEUU, con 865 leridanos. Según las cifras demográficas de Idescat, todas las comarcas leridanas y Aran han aumentado en el último año el número de residentes en el extranjero. La Noguera es la que registra una mayor subida, la tercera de Catalunya, con un 8,2% más respecto a 2024, y un total de 2.765 vecinos que se han desplazado a otros países, siendo Argentina el principal país de residencia. Le sigue la Alta Ribagorça, con un 7,8% más, y 152 habitantes residentes en el extranjero a 1 de enero. En este caso, Francia es el país principal de residencia en el exterior. Entretanto, el Segrià es la comarca con más vecinos en el extranjero, con 8.777, un 5,3% más respecto 2024.

Por grupos de edad, el Pallars Sobirà es la comarca leridana con un porcentaje más elevado de residentes en el extrajero de 65 años o más, con un 42,4% del total. En el otro extremo se sitúa el Solsonès, con el 25,6% de población residente en otros países que tienen entre 0 y 14 años. Por lugar de inscripción, entre las comarcas catalanas con una proporción más elevada de residentes en el exterior nacidos en el extranjero se sitúan la Noguera (74,5%) y el Pallars Jussà (73,2%). En cambio, la Cerdanya es la comarca catalana con un porcentaje más elevado de residentes en otros países nacidos en Catalunya, con un 48,9%.