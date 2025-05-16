Mascotas en aviones: Europa debate su valor para indemnizaciones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está evaluando si una mascota debería tener el mismo valor que un equipaje a efectos de indemnización cuando se extravía durante un vuelo comercial. El alto tribunal celebró este miércoles una vista en Luxemburgo para determinar si las aerolíneas deben establecer compensaciones superiores por la pérdida de un animal respecto a la de objetos personales transportados.

La controversia judicial se ha originado a partir de la reclamación presentada por una ciudadana argentina contra la compañía Iberia tras el extravío de su perra, que debía viajar en la bodega de un avión con trayecto Buenos Aires-Barcelona. La afectada solicita una indemnización de 5.000 euros por los daños ocasionados, mientras que la aerolínea solo contempla un pago máximo de 1.800 euros, aplicando el mismo baremo que para equipajes convencionales.

La cuestión de fondo sobre el valor de las mascotas

El caso plantea un importante debate jurídico sobre la consideración de los animales en el transporte aéreo internacional. La normativa actual equipara a las mascotas con el equipaje facturado, limitando las compensaciones económicas en caso de pérdida o daño. Sin embargo, diversos colectivos animalistas y juristas especializados argumentan que esta equiparación no refleja el valor emocional ni la condición de seres sintientes que la legislación europea reconoce cada vez más a los animales de compañía.

La resolución de este litigio podría sentar un precedente significativo para futuros casos similares en toda la Unión Europea, estableciendo criterios específicos para la valoración de los daños cuando se trata de mascotas extraviadas durante los vuelos comerciales.