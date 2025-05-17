Encuentro de las radios locales de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Responsables de las radios locales de las comarcas de Lleida se reunieron ayer en la Diputación, donde denunciaron “una infrafinanciación crónica, excesiva burocracia y una regulación pensada para medios de alcance estatal”. Las radios locales reclamaron un compromiso de las instituciones y el refuerzo de su papel, reivindicándose como medio universal y gratuito, fundamental para la educación mediática y la lucha contra la desinformación, y como un espacio innovador que debe seguir siendo referencia para la ciudadanía.