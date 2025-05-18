«La cocaína da una falsa sensación de no ser adicto»

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Durante 40 años, ha sido el máximo responsable de la gestión de las adicciones en Catalunya. ¿Qué valoración hace de su trayectoria?

A título colectivo, creo que tenemos que estar muy satisfechos porque en todo este tiempo hemos conseguido muchísimas cosas, como crear servicios asistenciales, políticas de reducción de daños y programas de prevención para dar voz a las personas más vulnerables, así como luchar contra el estigma que envuelve las drogodependencias. Por ejemplo, fuimos los primeros en el Estado español (junto con el País Vasco) en introducir el sistema de intercambio de jeringuillas, hecho que provocó una disminución de la incidencia del VIH y la hepatitis en aquellos que consumían principalmente heroína. Actualmente, repartimos 750.000 jeringuillas al año en Catalunya y hemos conseguido reducir la incidencia del consumo de heroína por vía intravenosa y las muertes por sobredosis.

¿Cómo se vivió la epidemia de la heroína en los años 80?

Por aquel entonces, las portadas de los diarios más importantes del país publicaban cada día una columna con las muertes que había por sobredosis. Incluso en los 90, las encuestas de opinión ciudadana señalaban a las drogas, junto al terrorismo y el desempleo, como principales preocupaciones. El consumo de heroína tenía mucha visibilidad en las calles y se asociaba con delincuencia e inseguridad. Además, el desconocimiento hizo que entre consumidores se compartiesen agujas contaminadas, hecho que provocó la gran epidemia del SIDA, que acabó siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes.

Después, otras drogas cobraron importancia.

Para ponerlo fácil: Después de que la heroína surgiera entre los 70 y los 80 como droga depresora y anestésica, llegó la cocaína entre los 90 y los 2000 como todo lo contrario, una sustancia estimulante asociada al ocio e incluso al trabajo. A partir de los 2000 y ligado la fiesta, comienzan a aparecer las drogas de síntesis –elaboradas en laboratorios–, cuya principal representante sería el éxtasis. Pero durante todas estas décadas, nos ha ido acompañando el tabaco, el cannabis y sus derivados, y sobre todo el alcohol.

Roberto Saviano asegura en su libro CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo que “consume coca quien está más próximo a ti”. ¿Tan popular es su uso?

El grupo de edad que más la consume es entre los 15 y los 29 años y el 3,1% de este la habría consumido en el último mes. Aunque está muy por debajo del alcohol o la marihuana, entre drogas como el éxtasis o la heroína, la cocaína es la sustancia más predominante porque tiene una baja percepción de riesgo porque se asocia a los estímulos, a la fiesta, o incluso al ‘éxito’, y hace que la gente tenga una falsa percepción de seguridad. Quien la toma tiene la falsa sensación de no ser adicto, solo por estar 10 días sin consumirla. Sin embargo, cada vez necesitará más cantidad para lograr el mismo efecto.

¿El fentanilo ha llegado hasta aquí?

Hoy por hoy, a mayo de 2025, podemos decir que en Catalunya no hay fentanilo. Si lo hubiera, lo sabríamos de manera inmediata porque su sintomatología es clara –padecer una sobredosis de fentanilo es fácil–. Además, nuestro sistema está preparado para hacer frente a su posible llegada, pero no es el caso. En Estados Unidos, y algunas regiones de Canadá y de México el fentanilo y la oxicodona sí que suponen un problema de salud pública, provocado a partir de los 2000 por la propia industria, ya que hicieron una campaña por el uso de este tipo de opioides sintéticos para tratar el dolor crónico.

Las drogas con finalidades terapéuticas, como la marihuana, ¿deberían ser legales?

Tras todos estos años trabajando en este ámbito, creo que, si la evidencia científica certifica que un producto puede tener uso terapéutico, sí, se tiene que usar. Nadie discute el uso de la morfina, por ejemplo. El uso sociorecreativo ya es otro tema. No soy partidario de la legalización, pero sí de la regulación.

¿Es posible salir de las drogas?

Sí, es muy posible salir. La adicción es una enfermedad crónica cuyo tratamiento da mejores resultados que otras dolencias crónicas, como la diabetes o la hipertensión. Cuanto antes se pida ayuda, mejor.