Lleida revive una parte de su pasado con la 29.ª Festa de Moros i Cristians, donde la ciudad volverá a ser Medina Larida

Lleida revive una parte de su historia durante todo el fin de semana con la celebración de la 29.ª edición de la Festa de Moros i Cristians, donde la ciudad volverá a ser Medina Larida. Uno de los actos centrales de este domingo son los desfiles de las diversas comparsas, donde este año participan cerca de 700 personas. La primera de ellas ha sido protagonizada por sus componentes más jóvenes, que han recorrido la calle Cavallers y el Eix Comercial. Se trata de una previa al desfile de lucimiento, con salida desde la Porta del Lleó de la Seu Vella. Precisamente, en este entorno monumental es donde se escenificará la reconquista por parte de las tropas moras, este año en la zona del puente Levadizo, ya que se están haciendo obras en la puerta de los Apóstoles.

El buen tiempo ha animado la asistencia a los diversos actos de la Fiesta de Moros y Cristianos, a diferencia del año pasado, en que la lluvia obligó a suspender tanto la entrada infantil y la presentación de las bandas como la batalla final en la Seu Vella. Así, Josep Lluís Gàzquez, que preside la asociación que organiza la celebración, ha destacado el ambiente y la buena respuesta por parte del público que se ha visto a las calles de la ciudad durante todo el fin de semana.

Gàzquez también ha dicho que el año que viene, cuando se cumplirá el 30.º aniversario de la fiesta, prevén ampliar la programación en la calle, además de publicar un libro recopilatorio sobre la celebración. El objetivo es explicar tanto los antecedentes como la proyección de futuro del acontecimiento. Todo, teniendo en cuenta que los 25 años coincidieron con el año de la pandemia, quedando la efeméride plenamente afectada por el confinamiento y las restricciones derivadas de la covid-19.

Los presidente de la Associació de la Festa de Moros i Cristians ha dicho que la celebración tiene una continuidad garantizada en los próximos años, aunque reconoce que "el problema es que hay una brecha en medio, de juventud, colectivo que cuesta más que se vaya enganchando". Sin embargo, ha destacado que el público es muy heterogéneo, desde niños hasta personas mayores que asisten a los diferentes actos organizados durante el fin de semana fiestero.