Moros y cristianos, de nuevo a la batalla

Un momento de las danzas antes del inicio de la batalla dialéctica entre moros y cristianos. - AMADO FORROLLA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los tambores de guerra vuelven a sonar en Lleida después de que las tropas moras reclamaran ayer, sin éxito, la rendición cristiana. Decenas de personas pudieron seguir en vivo y en directo desde la plaza Sant Joan el desafío dialéctico de Les Ambaixades, con un texto obra de Francesc Guillaumet, director de La Mañana. El humor y la ironía, con amplias referencias a la actualidad social, política y cultural, no pudieron evitar que los bandos no llegaran a un acuerdo, por lo que hoy habrá batalla. Cambiará de escenario en esta edición de la Festa de Moros i Cristians y se ubicará en la zona del Pont Llevadís del Turó de la Seu Vella, ya que la Porta dels Apòstos, lugar habitual para la contienda, está en obras.

Los festejos comenzaron ayer al mediodía con el tradicional Vermut Fester en la plaza Sant Francesc. Por la tarde, las tradicionales Ambaixadas dieron lugar al desfile de comparsas, primero las infantiles al mediodía, y después la de los adultos, a partir de las 18.00 horas. En total, participarán unas 700 personas.

Este año habrá cinco bandas y se estrenará en Lleida la Banda Associació Musical Verge de l’Ermitana de Peñíscola. Asimismo, Ilerband cumple 15 años y la formación invitará a antiguos músicos a los desfiles, por lo que serán casi el doble de lo habitual, con más de 40 intérpretes. Asimismo, el caid moro y la abanderada cristiana anunciaron sorpresas en los desfiles.

De cara a la edición del año que viene, el presidente de la entidad, Josep Lluís Gàzquez, anunció que se prepara la publicación de un libro conmemorativo del 30 aniversario de la Festa de Moros i Cristians.