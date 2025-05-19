Arte para niños en La Panera
El programa educativo Els més petits i el Centre d’Art la Panera ha acercado este curso el arte contemporáneo a cerca de un millar de niños de 1 y 2 años. Esta inciativa nació hace dos décadas de la inquietud de algunas ‘escoles bressol’ de visitar este equipamiento. En concreto, por el espacio expositivo de la miniPanera pasaron una quincena de ‘escoles bressol’ con 790 alumnos en total, 270 más que el año anterior. Asimismo, otros 200 niños han disfrutado de diferentes dispositivos artísticos enmarcados en el proyecto Encaixa’t. Activa l’art a l’escola.