SEGRE

Arte para niños en La Panera

Niños y niñas de la Llar d’Infants de Albatàrrec, en una visita a la miniPanera. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Niños y niñas de la Llar d’Infants de Albatàrrec, en una visita a la miniPanera. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El programa educativo Els més petits i el Centre d’Art la Panera ha acercado este curso el arte contemporáneo a cerca de un millar de niños de 1 y 2 años. Esta inciativa nació hace dos décadas de la inquietud de algunas ‘escoles bressol’ de visitar este equipamiento. En concreto, por el espacio expositivo de la miniPanera pasaron una quincena de ‘escoles bressol’ con 790 alumnos en total, 270 más que el año anterior. Asimismo, otros 200 niños han disfrutado de diferentes dispositivos artísticos enmarcados en el proyecto Encaixa’t. Activa l’art a l’escola.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking