Detectado un nuevo Greco en un cuadro con la imagen de san Francesc

El equipo de investigadores del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida (UdL) ha identificado la autoría de un lienzo con la imagen de San Francisco como perteneciente al Greco (1541-1614) y a artistas de su taller. Así lo avanzó ayer La Vanguardia sobre una de las últimas pinturas llegadas al CAEM, un centro universitario sin ánimo de lucro fundado en el año 2000, que ofrece servicios de estudio, valoración, tasación, conservación, restauración, autentificación y certificación de obras de arte. Gracias a sus estudios y análisis, se consolida año tras año como un prestigioso centro de estudio de obras artísticas a nivel mundial. La actual directora del CAEM, María Antonia Argelich, explicó que este lienzo, “con partes del mismo como el personaje o la calavera que sin ninguna duda están ejecutadas por este maestro” de finales del Renacimiento, llegó a Lleida procedente de la colección privada de la familia descendiente de Josep Gudiol (1904-1985), el arquitecto e historiador del arte catalán que, durante la Guerra Civil, se dedicó a salvar obras de arte, entre ellas las pinturas murales del monasterio de Sijena, reclamadas por Aragón y que se conservan en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona.