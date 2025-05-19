La Primitiva reparte un premio de segunda categoría en Solsona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Sorteo del Gordo de la Primitiva dejó este domingo un premio de 178.991,35 euros en Solsona. Se trata de un boleto acertante de segunda categoría que fue validado en la administración de lotería número de Solsona, situada en el número 10 de la plaza del Camp. No hubo acertantes de primera categoría (5+1), de modo que con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo del próximo domingo, un único boleto podría ganar 21.200.000 euros.

El pasado día 6, la administración número 1 de Sant Julià de Lòria (Andorra) repartió un segundo premio la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros. El domingo anterior la Lotería Nacional dejó 120.000 euros en Torres de Segre y esa misma semana, 628.583 euros de la Primitiva en Almacelles.