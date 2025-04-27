La Lotería Nacional deja 60.000 euros en Almenar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las comarcas leridanas siguen con su racha de suerte después que el Sorteo del Sábado de la Lotería Nacional dejara ayer 60.000 € en Almenar. El despacho receptor ubicado en el número 4 de la plaza Catalunya del municipio vendió un décimo agraciado con el primer premio, que recayó en el número 24.286. También se vendieron décimos en Reus, Argentona y Paiporta (València), entre otros municipios.

Cabe recordar que el lunes de la semana pasada, el Cupón Diario de la Once dejó 245.000 euros en Torrefarrera repartidos en siete boletos –cada uno, agraciado con 35.000 euros– que fueron comprados al mismo vendedor. Por otro lado, el 12 de abril, el sorteo de la BonoLoto dio un premio de 81.000 euros en Alpicat. Asimismo, dos días antes, el Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional dejó 30.000 euros en Lleida.