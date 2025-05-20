Fiesta para conseguir más donantes de leche materna

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los jardines del hospital Arnau de Vilanova de Lleida acogieron ayer, un año más, la fiesta del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, en la que se reunieron profesionales, donantes y receptores. El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de esta donación para los bebés prematuros y poder captar más donantes. Durante el año pasado, 30 madres donaron leche materna en Lleida, una cifra ligeramente inferior a la de 2023, cuando fueron 33. Los profesionales explicaron que el reto no es solo conseguir aumentar la base estable de donantes sino que las madres aporten leche más frecuentemente y durante más tiempo. De esta forma, ayudarían a mantener la estabilidad de las reservas. Las madres se incorporan a la donación a los 3 o 4 meses de haber dado a luz y cuando tienen la lactancia bien instaurada, pero lo hacen durante menos tiempo, sobre todo, por motivos laborales. En 2024, la leche donada sirvió para alimentar a 655 bebés prematuros (de menos de 32 semanas con un peso por debajo de 1,5 kilos) en el conjunto de Catalunya, lo que representa más del 10% de los recién nacidos antes de hora.