Los gitanos de la península Ibérica tienen diferencias genéticas con respecto a los del resto de Europa

Un estudio genómico desarrollado por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha revelado que la población gitana de la península Ibérica presenta diferencias genéticas significativas con respecto a los romaníes del resto de Europa, a pesar de compartir un origen común. La investigación, la más completa realizada hasta ahora sobre el genoma del pueblo romaní, ha analizado muestras de 110 gitanos ibéricos y una treintena más de otras regiones europeas, confirmando que, a pesar de ser una comunidad principalmente endogámica, se ha producido un mestizaje con poblaciones no gitanas a lo largo del tiempo.

El estudio ha sido liderado por el doctor David Comas con Giacomo Francesco Ena como primer autor, ambos del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la UPF y del Instituto de Biología Evolutiva. Los resultados, publicados en la prestigiosa revista 'Human Genetics', muestran que los romaníes ibéricos presentan una mayor proporción genómica del suroeste de Europa —donde residen actualmente— y una menor proporción del sureste europeo y del sur de Asia —de donde provienen originariamente. "Estas diferencias pueden estar relacionadas con tradiciones culturales e imposiciones legislativas que han afectado diferencialmente a los grupos gitanos", explica Comas.

Mayor mestizaje en la península Ibérica

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis indica que los gitanos ibéricos se han mezclado más con poblaciones no romaníes que sus homólogos de otras regiones europeas. Además, los investigadores han detectado que los romaníes de una misma área geográfica de la península tienden a aparejarse más entre ellos que con gitanos de otras zonas, un fenómeno que no se observa entre la población no gitana ibérica.

Estructura genética de la población de los grupos gitanos europeos.Human Genetics

Los científicos han detectado un incremento reciente del mestizaje que habría empezado hace aproximadamente cinco generaciones en el caso de los gitanos ibéricos, mientras que en el resto de Europa este proceso se habría iniciado hace unas diez generaciones. "Se trata de una comunidad endogámica, pero no cerrada", subraya Comas, destacando que las migraciones y el mestizaje fueron más intensos durante los siglos XVIII y XIX de lo que se había estimado inicialmente.

Origen indio y migración hacia Europa

El análisis genómico confirma que el genoma de todos los grupos romaníes europeos está compuesto por aproximadamente dos tercios de ancestros del oeste de Euroasia y un tercio del sur de Asia, corroborando la teoría que sitúa el origen del pueblo gitano en el subcontinente indio. Este hecho, junto con la ausencia de variantes genéticas de ascendencia judía o norteafricana en la población romaní europea, descarta definitivamente las hipótesis que sugerían un origen judío o una influencia genética significativa del norte de África.

Según Comas, la diáspora gitana fue el resultado de una única ola migratoria que partió de la India hacia los Balcanes, donde llegaron hace aproximadamente mil años. Posteriormente, se desplazaron de los Balcanes hacia el resto de Europa y la península Ibérica, donde los primeros registros documentales de su presencia fechan de 1425 en Zaragoza. No obstante, las evidencias genéticas indican que su llegada a la península fue ligeramente anterior, hace unos 625-650 años.

Actualmente, se estima que entre 10 y 15 millones de gitanos viven en Europa, con una de las poblaciones más numerosas situada en la península Ibérica, donde se calcula que reside aproximadamente un millón de personas de esta etnia.