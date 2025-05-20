Una persona muerta en el centro comercial Vía Sabadell al caerle a encima un panel de hormigón de unos 40 metros cuadrados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una persona ha muerto este martes en el centro comercial Vía Sabadell después de que le cayera encima un panel de hormigón de unos 40 metros cuadrados de la fachada principal de una tienda. Los Bomberos han explicado que han recibido el aviso del incidente poco después de las cuatro menos cuarto de la tarde, y han enviado ocho dotaciones a la zona. Al llegar al lugar han comprobado que había una persona atrapada bajo los escombros provocados por una plancha de hormigón. El cuerpo de emergencias trabaja para levantar las placas y ha desalojado los comercios adyacentes por precaución, dado que la estructura podría estar afectada. El recinto está desocupado y no se puede acceder.