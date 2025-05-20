Primera declaración en Fiscalía por torturas franquistas en Via Laietana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Blanca Serra, la primera víctima de torturas de la policía franquista que declara ante la Fiscalía, se mostró ayer esperanzada en que esta investigación sirva para “abrir archivos” policiales que permitan reconstruir el pasado y para que la juventud sepa qué sucedió: “Hoy es un gran día para la memoria”.

Serra compareció ante la fiscal delegada de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Expósito, a raíz de la denuncia que presentó ante el Ministerio Público para pedir que se investiguen las torturas que sufrió en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, cuando fue detenida por la policía franquista.

La Fiscalía abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por Serra, en su primera investigación para indagar las torturas perpetradas durante el franquismo en base a la ley de Memoria Democrática de 2022, que insta a llevar a cabo procesos que permitan satisfacer “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

La investigación deriva de la denuncia que Serra (Barcelona, 1943) presentó por los tratos vejatorios y torturas sufridos durante sus detenciones entre 1977 y 1982 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona junto a su hermana Eva, ya fallecida y con la que compartía militancia en la izquierda independentista catalana.

El Ministerio Público anunció que abría por primera vez diligencias penales para indagar las torturas sufridas –ceñidas a lo sucedido en 1977, antes de la Constitución– después de que la justicia haya rechazado reiteradamente investigar los crímenes contra la humanidad del franquismo, escudándose en que la ley de amnistía lo impide.

Blanca Serra acudió a la Fiscalía de Barcelona arropada por decenas de compañeros de militancia, así como por los líderes de la asociación proderechos humanos Irídia y Òmnium Cultural, que la representan con sus servicios jurídicos, además de la ANC y el Consell de la República.

La ANC remarcó que la comparecencia de Serra “no sólo representa un acto de dignidad y coraje individual, sino también un paso clave en el camino colectivo hacia la verdad, la justicia y la reparación”. Y añadió que “esta pionera investigación permitirá sentar las bases del tipo de diligencias que la Ley de memoria permite llevar a cabo”.