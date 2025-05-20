El testimonio de Blanca Cusiné: presiones, machismo y empoderamiento tras su relación con Bojan Krkić

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Blanca Cusiné, CEO de la empresa de maquinaria agrícola Arcusin de Mollerussa, ofrece un testimonio más que interesante sobre el empoderamiento femenino y las renuncias personales que ello implica. Blanca contó en el podcast Búscate la Vida, conducido por José Elías, dueño de La Sirena, que pasó un auténtico calvario emocional cuando tras un viaje a Formentera con su entonces pareja, el exfutbolista del FC Barcelona, Bojan Krkić, en aquel momento estrella del equipo, le criticaron su estética alejada de las top model que suelen rodear a muchos futbolistas y que recibió presiones para que dejara su profesión y siguiera al futbolista para formar una familia.

Durante la conversación con José Elías, propietario del grupo La Sirena, Cusiné no solo abordó las diferencias entre la agricultura en Estados Unidos y España, sino que también ofreció un valioso testimonio sobre el empoderamiento femenino en entornos tradicionalmente masculinos. Su relato ha resonado especialmente por la sinceridad con la que habló sobre los momentos difíciles que vivió tras un viaje a Ibiza con Krkić, entonces estrella emergente del Barcelona, cuando recibió críticas despiadadas por su apariencia física, alejada de los estándares habituales de las parejas de futbolistas de élite.

Según relató Cusiné, experimentó "un auténtico calvario emocional" cuando, además de las críticas a su imagen, recibió presiones directas para abandonar su carrera profesional y centrarse en seguir al futbolista en sus diferentes destinos profesionales con el objetivo de formar una familia. Un testimonio que ha generado numerosas reacciones en redes sociales por visibilizar las presiones invisibles que frecuentemente afrontan las mujeres con carreras profesionales propias.

Una relación marcada por la presión mediática y social

La entrevista de Blanca Cusiné ha permitido conocer detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación con Bojan Krkić, que comenzó cuando ambos eran prácticamente adolescentes. Según explicó la empresaria, ella y Bojan se conocieron en circunstancias cotidianas, lejos del glamour que posteriormente rodearía la vida del futbolista tras su debut con el primer equipo del FC Barcelona.

"Tras unas vacaciones en Formentera, aparecimos en revistas sin nuestro consentimiento", reveló Cusiné, recordando cómo ese momento marcó un antes y un después en su vida privada. "De repente, empecé a recibir cientos de mensajes criticando mi aspecto físico, comparándome con las modelos que suelen acompañar a los futbolistas", explicó con notable sinceridad durante el podcast.

Estas críticas, que se prolongaron durante meses, tuvieron un impacto significativo en su autoestima y en la dinámica de la relación. "Me sentí constantemente juzgada y cuestionada, como si no fuera suficientemente buena para estar con un futbolista de su categoría", comentó Cusiné.

La disyuntiva entre la carrera profesional y las expectativas tradicionales

Quizás el aspecto más revelador de la entrevista fue cuando Blanca Cusiné abordó las presiones que recibió para abandonar su carrera profesional. En un momento en que Bojan Krkić contemplaba fichar por un equipo de la liga estadounidense, varias personas del entorno del futbolista le sugirieron directamente que debía dejar su trabajo en la empresa familiar para acompañarlo y dedicarse a formar una familia.

"Me dijeron explícitamente que estaba trabajando demasiado y que debía replantearme mis prioridades", recordó la CEO de Arcusin. "Lo más duro fue cuando, tras ser diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que puede afectar a la fertilidad, algunas personas llegaron a insinuar que la había desarrollado porque, en el fondo, no quería ser madre pero no lo reconocía por estar demasiado centrada en mi carrera profesional".

Estas presiones representaron un punto de inflexión para Cusiné, quien reconoció haber vivido momentos de gran confusión, pero finalmente optó por mantener su independencia profesional: "Tuve claro que no quería renunciar a lo que había construido profesionalmente, a pesar de todas las voces que me decían lo contrario".

La trayectoria de Blanca Cusiné al frente de Arcusin

Actualmente, Blanca Cusiné dirige con éxito Arcusin, una empresa especializada en maquinaria agrícola ubicada en Mollerussa, que se ha convertido en referente del sector. Su liderazgo ha llevado a la compañía a expandirse internacionalmente, adaptando sus productos a las necesidades específicas de diferentes mercados agrícolas.

Durante la entrevista con José Elías, Cusiné también compartió su visión sobre el futuro del sector agrícola en España y los retos de sostenibilidad e innovación a los que se enfrenta. "El campo español necesita una modernización que combine tradición e innovación tecnológica", explicó, demostrando un profundo conocimiento de la industria que representa.

Su testimonio en el podcast no solo ha servido para visibilizar las dificultades específicas que enfrentan las mujeres en posiciones de liderazgo en sectores tradicionalmente masculinos, sino también para poner de relieve la importancia de la independencia económica y profesional como pilar fundamental del empoderamiento femenino.