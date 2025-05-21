Bus lanzadera entre el parking de Copa d’Or y el recinto del Aplec

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

La Paeria estrenará un bus lanzadera para conectar el parking disuasorio de Copa d’Or con el recinto del Aplec del Caragol, una acción que se enmarca dentro del dispositivo especial del viernes y sábado. Esta lanzadera tendrá una frecuencia de 20 minutos y las paradas estarán situadas en la calle Miquel Batllori (parada del L6) y en la rotonda de la avenida Victoriano Muñoz, frente a la Fira. Además, para garantizar la seguridad, la Paeria habilita un bus gratuito de la línea L7, con paradas a demanda del usuario y agentes informadores, con una frecuencia de 30 minutos. También se reforzará la seguridad del recinto con 70 agentes de la Guàrdia Urbana. Mientras, San Miguel, uno de los patrocinadores del Aplec del Caragol, contará en esta edición con un grupo de boosters que pondrán a prueba las habilidades musicales y de bailes de los peñistas, generando una competición entre peñas. El premio se hará público en el Espai San Miguel y culminará en el escenario principal con la entrega de 1.000 cervezas para la peña ganadora y una coreografía colectiva. También estará habilitado el tradicional puesto de degustación para los visitantes que no pertenecen a ninguna peña.

Por otra parte, la semana cultural de la Fecoll continuó ayer con la representación de la obra El mètode Grönholm en Maristes a cargo de la AEM Teatre, que este año cumple un siglo como sección artística de la Associació d’Exalumnes dels Maristes. Hoy tendrán lugar monólogos de Toni Cruz y una barbacoa popular en la bodega Raimat, con el aforo completo. Mañana, a las 18.00, se celebra un coloquio sobre fiestas populares en el Museu Morera, y a las 19.00 habrá una cantada de habaneras en los Camps Elisis.