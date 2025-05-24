Cervera viajará en el tiempo con su Carnaval veraniego

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Cervera volverá a celebrar este verano su particular Carnaval de Secà los próximos 11 y 12 de julio. Según desvelaron ayer desde la Associació del Carnaval de Secà, organizadora de la fiesta, la temática de esta undécima edición girará en torno a la máquina del tiempo. Con el eslogan A time trip invitarán a todo el mundo a viajar en el tiempo. La presidenta de la entidad, Berta Rubió, explicó que este año se han propuesto “un carnaval donde todo sea posible y las reglas del tiempo y el espacio se desdibujen”.

Por segundo año, se alargará durante dos días consolidando el viernes como parte oficial de la fiesta con un espectáculo inaugural en la plaza Magdalena de Montclar para poner en marcha la máquina del tiempo y la actuación de DJ Beatz. El sábado la jornada arrancará con la rúa de la colla infantil dels Bombollers, las actividades de la Mainada de Secà en la plaza Major, el vermut musical y la correbarra. Por la tarde se celebrará la gran rúa por el centro de Cervera que culminará con el tradicional concierto de la Banda del Carnaval de Secà, que volverá a contar con voces de cantantes locales. Por la noche se cerrará la fiesta con Las Maris, el grupo de versiones WaiKiki, DJ Komando y PD Carnavalesca. Este año, como novedad, habrá foodtrucks durante los dos días y se estrenará la nueva bebida oficial del Carnaval: el Quantum Shot, un chupito para saltar en el tiempo.

El Carnaval de Secà cuenta con un presupuesto de 30.000 euros gracias a las subvenciones de la Paeria de Cervera de 8.500 euros y del Institut d’Estudis Ilerdencs de 5.798 y el apoyo de los comercios locales. Se trata de una de las fiestas más multitudinarias de la Segarra. El año pasado contó con 18 comparsas y seis grups de batucada.

Como previa del carnaval, la entidad organiza hoy el Brunch Electrònik de Secà, una jornada de 12 horas de música electrónica con siete DJ en la Plaça de les Corts Catalanes. Este año se ha realizado un concurso para escoger el diseño de la camiseta oficial del carnaval. Hoy se podrán votar durante la fiesta.