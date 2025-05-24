Lleida empieza un verano lleno de cultura con más de 50 actividades en los espacios patrimoniales de la ciudad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida, en colaboración con varias entidades locales, ha presentado la nueva edición del programa “Verano en Vivo”, una propuesta cultural amplia y variada con más de una cincuentena de actividades que tendrán lugar entre los meses de junio y septiembre. El objetivo es invitar a la ciudadanía a vivir intensamente el verano en la ciudad y a disfrutar colectivamente de la creatividad en escenarios tan emblemáticos como la Seu Vella, el Castell Templer de Gardeny o el Centre d'Art La Panera.

El escenario central de los espectáculos de circo seguirá siendo el Fossat del Pont Llevadís de la Seu Vella, que acogerá cinco actuaciones gratuitas los miércoles de julio a las 20.30 h. El público podrá ver propuestas como Mon Petit Circ, Ricky, el profesor de tenis o Lullaby. Esta programación se añade al amplio abanico de actos musicales, entre los cuales destacan el concierto del Word Youth Choir a la Seu Vella (25 de julio), el Festival Internacional de Bandas de Música Fem Banda” (3-6 de julio) y la 26.ª edición del Concurso Internacional de Piano Ricard Viñes (28 de junio).

También se han programado actividades audiovisuales como el Cine al fresco en La Panera y en el Museo de Lleida, así como varias propuestas de cultura popular, entre las cuales están las Festes del Corpus (22 de junio), la Flama del Canigó (23 de junio) y la tradicional Romeria dels Fanalets de Sant Jaume (24 de julio). A más, no faltarán talleres familiares, visitas guiadas nocturnas, y actividades singulares como yoga en la Seu Vella o un Escape Room en el Museu Roda Roda.

El éxito de ediciones anteriores ha consolidado espacios singulares como el Campament de la Canadenca o el Castell del Rei como escenarios habituales de conciertos y actividades. El programa, que el año pasado reunió cerca de 39.000 asistentes, cuenta con el apoyo del Consorci de la Seu Vella, la Diputación de Lleida, la Generalitat y numerosos mecenas de la Fundació de les Arts, así como varios medios de comunicación locales.

La programación completa del “Estiu en Viu” se puede consultar en línea o en el libreto disponible en varios puntos culturales de la ciudad.