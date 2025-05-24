La luz del día fortalece al sistema inmune, según un estudio neozelandés

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un estudio innovador liderado por científicos de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, ha revelado que la luz del día potencia la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones, al activar un "reloj interno" en las células inmunitarias.

La investigación, publicada en la revista Science Immunology, se centró en los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco que actúa como primera línea de defensa contra bacterias. Utilizando peces cebra genéticamente modificados para tener cuerpos transparentes, los científicos observaron en tiempo real cómo estas células respondían con mayor eficacia durante las horas de luz.

"Descubrimos que los neutrófilos poseen un reloj circadiano que mejora su capacidad de matar bacterias durante el día", explicó Christopher Hall, investigador principal. Esto sugiere una adaptación evolutiva, ya que el riesgo de infección aumenta con la actividad diurna.

El hallazgo podría tener importantes aplicaciones terapéuticas, al abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos que refuercen la respuesta inmune aprovechando el ritmo biológico natural del cuerpo.