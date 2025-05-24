El sentimiento catalanista baja del 57% al 36% en los jóvenes en diez años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sentimiento de identificación catalana baja en Catalunya más de veinte puntos entre los jóvenes de 18 a 29 años. Así lo indica el Informe Estado de la Juventud 2024, un estudio elaborado anualmente por el Observatorio Catalán de la Juventud. Según los datos, el 36% de los jóvenes en Catalunya se consideran sólo catalanes o más catalanes que españoles, una cifra mucho más baja que la de hace diez años (57%).

El informe recoge también que el 31,2% de los jóvenes en Catalunya se muestra satisfecho con el funcionamiento de la democracia, 20 puntos más que el 2014 y superando la cifra de los adultos. En el caso de la confianza en instituciones catalanas, la de los jóvenes también es más alta (5,3 sobre 10) que la de los adultos (4,7 sobre 10).

Sobre la posición en el eje ideológico, en la escala del 0 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha) los jóvenes posicionan en un 4,3, más a la derecha que hace 10 años (3,5). Existe diferencia entre hombres (4,6) y mujeres (4,0). Actualmente, los jóvenes representan el 17% de la población catalana, de los cuales el 23% son extranjeros.