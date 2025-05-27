Instagram, Facebook y WhatsApp ya entrenan su IA con datos públicos de sus usuarios: Qué hacer si no quieres que utilicen los tuyos

Un smpartphone con el logo de Meta AI. Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Desde este martes 27 de mayo, Meta ha comenzado oficialmente a utilizar el contenido público de usuarios mayores de edad en WhatsApp, Instagram y Facebook para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA) dentro de la Unión Europea. Esta iniciativa, que inicialmente debía comenzar en junio del año pasado pero fue retrasada tras observaciones de los organismos europeos de protección de datos, finalmente ha recibido luz verde en diciembre al cumplir con la regulación europea vigente.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg empezó a enviar notificaciones el pasado abril a los usuarios europeos, tanto a través de sus aplicaciones como por correo electrónico, para explicarles qué tipo de datos utilizará para mejorar sus sistemas de IA. Estas comunicaciones incluían un enlace a un formulario donde los usuarios pueden oponerse en cualquier momento a que sus contenidos públicos formen parte del entrenamiento algorítmico.

Meta ha aclarado en su política de privacidad que utilizará para este entrenamiento las interacciones de los usuarios con las funciones de IA de Meta e información pública, como publicaciones y comentarios visibles para todos. Sin embargo, ha asegurado que no empleará el contenido de los mensajes privados intercambiados con amigos y familiares, a menos que el propio usuario o alguien del chat decida compartirlos expresamente con la IA.

¿Qué contenido puede usar Meta para entrenar su IA?

La compañía ha dejado claro en una entrada en su blog oficial que solo se utilizarán los contenidos públicos de las redes sociales. Josep Maria Ganyet, profesor de Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, explica que "esto afecta solo a lo que sea público, las conversaciones privadas de WhatsApp o de Facebook están encriptadas y, por tanto, aunque quisieran, no las podrían utilizar, van de dispositivo a dispositivo. En sus servidores lo que queda está encriptado y solo puede desencriptarlo el emisor o el receptor".

Es importante entender qué se considera contenido público en cada plataforma:

WhatsApp y sus elementos públicos

En WhatsApp, aunque las conversaciones son privadas, hay elementos que sí son visibles públicamente por defecto:

- La foto de perfil

- El estado del usuario

- La información sobre la última vez que se consultó la aplicación

- Los canales de WhatsApp que se encuentran en la pestaña de actualizaciones

Para proteger estos datos, los usuarios pueden modificar su configuración de privacidad siguiendo estos pasos:

1. Abrir la configuración

2. Seleccionar la opción privacidad

3. Comprobar y ajustar los datos que se están mostrando públicamente

Opciones de privacidad en Instagram

En Instagram, además de completar el formulario para no ceder los contenidos públicos a la IA, existe la posibilidad de privatizar completamente la cuenta para que solo las personas autorizadas puedan ver las publicaciones. El procedimiento desde la aplicación es:

1. Abrir el perfil personal

2. Hacer clic en las cuatro líneas situadas en la parte superior derecha para abrir la Configuración y actividad

3. Elegir la opción de Privatizar la cuenta

4. Activar el modo de cuenta privada

Facebook y su centro de privacidad

En Facebook, cierta información como el nombre o la foto de perfil es siempre pública por la naturaleza de la red social. Para revisar y ajustar la configuración de privacidad, se recomienda:

1. Hacer clic en la foto del perfil que aparece en la parte superior derecha

2. Elegir la opción Configuración y privacidad

3. Seleccionar Centro de privacidad

En este centro ya está disponible el formulario para evitar que Meta utilice los contenidos públicos para entrenar su inteligencia artificial.

El formulario de oposición: simplificado tras intervención regulatoria

El formulario que Meta pone a disposición de los usuarios europeos ha sufrido modificaciones desde su primera versión. Inicialmente incluía más apartados obligatorios, hasta que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, país donde se encuentra la sede europea de Meta, obligó a la compañía a simplificarlo.

Actualmente, el formulario solo requiere como campo obligatorio el correo electrónico asociado con la cuenta que se desea excluir del entrenamiento de IA. El siguiente apartado, "Indícanos cómo te afecta este procesamiento", es ahora opcional. Los usuarios simplemente deben asegurarse de que el correo electrónico asociado a su cuenta de Meta es correcto (se completa automáticamente si han iniciado sesión) y pulsar "Enviar" para recibir la confirmación de que la compañía acepta la objeción.

¿Por qué Meta quiere entrenar su IA con datos europeos?

Según ha explicado la compañía, los modelos de inteligencia artificial de Meta ya se han entrenado con datos en inglés y provenientes de Estados Unidos. El objetivo actual es extender este entrenamiento para que los sistemas comprendan y reflejen mejor la realidad europea, incluyendo aspectos como los diferentes idiomas, culturas, historia, humor o sarcasmo característicos de esta región.

Josep Maria Ganyet ofrece un ejemplo claro: cuando en español decimos "Sí, seguro" no siempre significa que estemos completamente convencidos de lo que afirmamos, sino que puede expresar exactamente lo contrario. "Lo que necesitan estos sistemas es ver muchos ejemplos como este, muy diferentes culturalmente, para poder entender todas las sutilezas del lenguaje", explica el experto.

¿Qué beneficios aporta ceder los datos a la IA?

Los expertos coinciden en que permitir o no el uso de los datos personales para entrenar sistemas de IA es una decisión individual que dependerá de lo que cada usuario espere de la tecnología. Ganyet señala que la clave está en comprender la finalidad del uso de estos datos: "Si los utilizan para enriquecer a unos pocos y para hacer un perfil sobre quién será el próximo en deportar o a quién no dejarán entrar en EE.UU., no me interesa. Si los emplean para salvar vidas, desarrollar medicamentos, para entender mejor culturas o preservar lenguas como la nuestra, entonces sí estoy a favor".

Meta ha argumentado que esta recopilación de datos ayudará a que la inteligencia artificial entienda y refleje mejor las culturas, idiomas e historias de las personas en la región europea, beneficiando tanto a usuarios como a empresas en su interacción con las plataformas.

¿Cómo afecta esto a la privacidad de los usuarios?

La iniciativa de Meta se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de datos personales por parte de las grandes tecnológicas. La compañía asegura que cumple con toda la normativa europea de protección de datos, incluyendo el RGPD, y que el proceso se ha diseñado para respetar los derechos de los usuarios.

El hecho de que se ofrezca un mecanismo de oposición y que se haya simplificado tras la intervención regulatoria muestra el impacto que los organismos de control europeos tienen sobre las prácticas de las grandes plataformas tecnológicas. Sin embargo, algunos críticos señalan que el sistema de "opt-out" (necesidad de oponerse activamente) en lugar de "opt-in" (consentimiento previo) podría resultar en que muchos usuarios cedan sus datos sin ser plenamente conscientes de ello.

La decisión de Meta de comenzar a utilizar contenido público europeo para entrenar sus sistemas de IA representa un paso significativo en la evolución de estas tecnologías, buscando adaptarlas a contextos culturales y lingüísticos más diversos, mientras intenta mantener un equilibrio con las exigencias regulatorias y las preocupaciones sobre privacidad cada vez más presentes en la sociedad digital actual.