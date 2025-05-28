Aurelio Rojas, cardiólogo: "Esta es la mejor hora para tomar café"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El reconocido cardiólogo Aurelio Rojas ha desvelado las pautas más saludables para el consumo de café, destacando que el momento óptimo para disfrutar de esta popular bebida es antes de las 14:00 horas. Según el especialista, tomar café en la primera mitad del día evita alteraciones en el ciclo del sueño mientras permite aprovechar sus numerosos beneficios para la salud cardiovascular, cognitiva y metabólica, siempre que se consuma de manera adecuada y respetando ciertos límites.

"El café, cuando se toma correctamente, puede formar parte de una dieta equilibrada y saludable", afirma Rojas, quien subraya la importancia de consumirlo preferiblemente solo o con una pequeña cantidad de leche, ya sea entera o de origen vegetal sin azúcares añadidos. El experto desaconseja añadir azúcar o edulcorantes artificiales, optando por métodos de preparación como el filtrado o espresso frente a técnicas como el hervido o el café turco, que pueden contener más sustancias potencialmente perjudiciales.

Entre las recomendaciones más relevantes, el cardiólogo establece un límite de 3-4 tazas diarias, lo que equivale aproximadamente a 400 mg de cafeína para adultos sanos. Asimismo, advierte sobre la necesidad de evitar su consumo en personas con hipertensión no controlada o arritmias activas, condiciones en las que la cafeína podría resultar contraproducente.

Los beneficios cardiovasculares del café según la evidencia científica

Numerosos estudios científicos respaldan los beneficios del consumo moderado de café para la salud cardiovascular. Investigaciones recientes han demostrado una asociación entre el consumo habitual y controlado de café y un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Este efecto protector se atribuye a diversos compuestos presentes en el café, principalmente polifenoles y antioxidantes, que actúan reduciendo la inflamación sistémica y mejorando la función endotelial.

Además de su impacto positivo en el sistema cardiovascular, el consumo moderado de café se ha relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Los compuestos bioactivos del café parecen mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la resistencia a esta hormona, factores clave en la prevención de esta enfermedad metabólica que afecta a millones de personas en España.

El efecto protector a nivel hepático constituye otro de los beneficios destacables del café. Diversas investigaciones han mostrado que su consumo regular se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas crónicas, incluida la esteatosis hepática no alcohólica, una condición cada vez más prevalente en nuestra sociedad debido a los hábitos alimentarios y el sedentarismo.

El impacto del café en el rendimiento físico y cognitivo

En el ámbito del rendimiento, tanto físico como mental, el café ha demostrado efectos positivos significativos. La cafeína, su componente más conocido, actúa como estimulante del sistema nervioso central, mejorando la atención, la concentración y la capacidad de reacción. Estos efectos resultan especialmente beneficiosos en situaciones que requieren un alto nivel de alerta mental o durante la realización de tareas cognitivas complejas.

En cuanto al rendimiento físico, diversos estudios han confirmado que el consumo de café previo al ejercicio puede mejorar la resistencia y reducir la percepción de fatiga. Esto se debe principalmente a que la cafeína favorece la movilización de ácidos grasos como fuente de energía, preservando las reservas de glucógeno muscular y retrasando así la aparición del cansancio durante la actividad física intensa.

No obstante, estos beneficios solo se obtienen cuando el café se consume de forma adecuada. El Dr. Rojas insiste en la importancia de evitar prácticas poco saludables como añadir azúcar, siropes o nata, que convierten una bebida potencialmente beneficiosa en una sobrecarga calórica y glucémica contraproducente para la salud metabólica.

¿Por qué es importante evitar el café en ayunas?

Aunque el café matutino es una tradición arraigada en la cultura española, el cardiólogo Aurelio Rojas advierte sobre los riesgos de consumirlo en ayunas, especialmente para personas con problemas de ansiedad o trastornos gástricos. La cafeína estimula la secreción de ácido gástrico y puede exacerbar síntomas como la acidez o el reflujo en individuos predispuestos. Además, en personas con tendencia a la ansiedad, el efecto estimulante de la cafeína puede intensificar la sensación de nerviosismo si se consume con el estómago vacío.

Para quienes no pueden renunciar a su café matutino, una alternativa más saludable consiste en acompañarlo de algún alimento, preferiblemente rico en proteínas o grasas saludables, que amortigüe el impacto de la cafeína en el sistema digestivo y module su absorción, reduciendo así los posibles efectos secundarios.

¿Qué ocurre cuando tomamos café por la tarde?

La recomendación del Dr. Rojas de consumir café antes de las 14:00 horas tiene una base científica sólida. La cafeína tiene una vida media en el organismo de aproximadamente 5-6 horas, lo que significa que después de este tiempo, aún permanece en el cuerpo aproximadamente la mitad de la cantidad ingerida. Por tanto, un café consumido a las 16:00 horas puede seguir ejerciendo efectos estimulantes a las 22:00, interfiriendo potencialmente con la conciliación del sueño.

Los trastornos del sueño constituyen un problema de salud pública creciente en España, con aproximadamente un 30% de la población adulta que reporta dificultades para dormir. El consumo tardío de café puede contribuir a este problema, no solo dificultando la conciliación del sueño sino también reduciendo su calidad y duración, lo que a largo plazo puede traducirse en fatiga crónica y alteraciones metabólicas.

Para quienes necesitan un estímulo por la tarde, existen alternativas como el café descafeinado, que conserva gran parte del sabor y aroma característicos pero contiene cantidades mínimas de cafeína, o infusiones como el té verde, que aporta cafeína en cantidades moderadas junto con otros compuestos bioactivos beneficiosos.



