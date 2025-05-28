Aviso por ola de calor con máximas de hasta 38 grados en Lleida a partir de este miércoles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las altas temperaturas de los últimos días subirán aún más a partir de este miércoles y, según las previsiones meteorológicas, podrían llegar a los 38 grados a finales de semana y alcanzar así un récord para un mes de mayo.

De hecho, la Agencia Estatal de Meterorología ha activado el aviso amarillo por calor en la depresión central de Lleida y también en la de Tarragona. El mes de mayo de 2022 también fue extremadamente cálido en Catalunya, con las temperaturas más elevadas en 82 años los días 21 y 22. En Lleida capital se alcanzaron entonces los 36,8 grados y en el actual episodio de calor se prevé llegar hoy a los 36 y registra 37 mañana jueves y 38 el viernes y el sábado. Asimismo, la madrugada del sábado al domingo la mínima será de 19 grados, por lo que se considerará como la primera noche tropical del año.

En Mollerussa en 2022 se llegó a 37 grados, temperatura se que superará esta semana ya que se prevén 38 el viernes y el sábado. Además, la mínima de noche del domingo será de 20 grados, de manera que también será la primera noche tropical de la capital del Pla d’Urgell. Hace dos años, durante el episodio de calor de mayo hubo mínimas más elevadas que las que se prevén para esta semana, con 21,3 en La Pobla de Cèrvoles. Además, se extendió también a zonas de montaña, con máximas de 34,6 grados en La Seu d’Urgell y 32,6 en Arties