Boticaria García, nutricionista: ¿Aún no comes el kiwi con piel?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La farmacéutica y divulgadora nutricional Gemma del Caño, conocida popularmente como Boticaria García, ha generado un considerable revuelo en redes sociales tras recomendar el consumo de kiwi con piel, una práctica poco extendida entre los españoles. A través de un vídeo promocional en colaboración con la cadena de supermercados Día, la experta detalla los numerosos beneficios nutricionales de esta forma de consumo, destacando que quienes descartan la piel están perdiendo importantes propiedades saludables de esta fruta.

El consejo de Boticaria García llega en un momento de creciente interés por los hábitos alimenticios saludables en España, donde cada vez más consumidores buscan aprovechar al máximo las propiedades nutricionales de los alimentos. "¿Aún no comes el kiwi con piel? Te estás perdiendo muchísimas ventajas", afirma la nutricionista en su publicación.

La divulgadora, que cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, ha convertido este consejo en viral, provocando reacciones divididas entre quienes ya practicaban esta forma de consumo y quienes nunca habían considerado esta posibilidad.

Beneficios nutricionales del consumo de kiwi con piel

Según diversos estudios nutricionales, la piel del kiwi concentra una cantidad importante de fibra, hasta tres veces más que la pulpa. Este aporte extra de fibra contribuye significativamente a mejorar el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir problemas digestivos como el estreñimiento. Además, la fibra presente en la piel del kiwi tiene un efecto saciante que puede ser beneficioso para quienes siguen dietas de control de peso.

Otro de los beneficios destacables es la presencia de antioxidantes en la piel de esta fruta. Estos compuestos, entre los que destacan los flavonoides y los polifenoles, tienen propiedades antiinflamatorias y protectoras frente al daño celular. Al consumir el kiwi con piel, se aprovecha la totalidad de estos compuestos bioactivos, potenciando así los efectos positivos para la salud.

La vitamina C, uno de los nutrientes más conocidos del kiwi, también se encuentra en mayor concentración en la piel que en la pulpa. Esta vitamina es esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico y la absorción del hierro, además de contribuir a la formación de colágeno, fundamental para la salud de la piel, huesos y articulaciones.

¿Cómo incorporar el kiwi con piel a nuestra dieta?

Para quienes nunca han probado el kiwi con piel, la textura puede resultar inicialmente extraña debido a los pequeños pelos que la recubren. Sin embargo, existen varias formas de facilitar esta transición. Una opción es cepillar suavemente la superficie del kiwi bajo agua corriente para eliminar parte de estos pelos, haciendo su consumo más agradable.

Otra alternativa popular es incorporar el kiwi con piel en batidos o smoothies, donde la textura queda diluida entre otros ingredientes. Esta opción resulta ideal para quienes buscan beneficiarse de sus propiedades nutricionales sin tener que adaptarse a la sensación de la piel en la boca.

Los expertos en nutrición recomiendan, en cualquier caso, asegurarse de que el kiwi esté bien lavado antes de su consumo, preferiblemente con agua y un poco de bicarbonato para eliminar posibles restos de pesticidas, especialmente si no se trata de fruta de cultivo ecológico.