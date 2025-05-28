La DGT alerta de multas de hasta 30.000 euros por llevar estos objetos en el coche

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado los controles en carretera para supervisar el transporte de objetos en vehículos particulares, pudiendo imponer sanciones que alcanzan los 30.000 euros en los casos más graves. Según establece la normativa vigente, circular con determinados elementos sin la autorización correspondiente puede suponer infracciones considerables, pérdida de puntos en el carné e incluso consecuencias legales más allá de lo administrativo.

Los agentes de la Guardia Civil, encargados de ejecutar estos controles, están intensificando las inspecciones no solo de la documentación obligatoria o del estado de sobriedad del conductor, sino también del habitáculo y maletero de los vehículos. Esta mayor vigilancia responde a la preocupación por la seguridad vial y la prevención de posibles delitos asociados al transporte de elementos prohibidos o restringidos.

"Viajar con determinados objetos en el coche puede suponer una sanción grave si no se cuenta con la autorización necesaria", advierten desde el organismo de tráfico, que subraya la importancia de conocer qué elementos pueden transportarse y en qué condiciones para evitar multas innecesarias.

Objetos prohibidos que pueden acarrear sanciones

Durante un control rutinario, los agentes pueden solicitar revisar el interior del vehículo en busca de elementos que contravengan la normativa. Entre los objetos expresamente prohibidos destacan:

Detectores de radares: Su uso está completamente prohibido y puede acarrear multas de 500 euros y la retirada de tres puntos del permiso de conducir. La normativa es clara al respecto, diferenciando estos dispositivos de los avisadores, que sí están permitidos al basarse en bases de datos de ubicaciones fijas.

Objetos sueltos: Elementos como botellas, herramientas, mochilas o dispositivos electrónicos que no estén debidamente sujetos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de frenada brusca o colisión. Aunque parezcan inofensivos, representan un riesgo considerable para la seguridad.

Animales sin sujeción adecuada: Las mascotas deben viajar correctamente aseguradas mediante arneses homologados, transportines o separadores, evitando así distracciones al conductor y posibles lesiones en caso de accidente.

Carga mal colocada: Cualquier elemento que sobresalga del vehículo sin la correspondiente señalización o que no esté correctamente anclado puede suponer una infracción. La carga debe distribuirse de manera equilibrada y asegurarse para evitar desplazamientos.

Sustancias peligrosas sin autorización: El transporte de productos inflamables, explosivos o químicos requiere permisos especiales y condiciones específicas de seguridad. Su traslado sin cumplir estos requisitos puede conllevar las sanciones más severas.

Sanciones por transportar objetos prohibidos

Las multas por llevar objetos ilegales o peligrosos dentro del vehículo varían considerablemente según la gravedad de la infracción. En los casos más leves, las sanciones pueden ser de unos cientos de euros, mientras que las infracciones más graves pueden alcanzar los 30.000 euros, especialmente cuando se trata del transporte de sustancias peligrosas sin la debida autorización.

Además de las sanciones económicas, determinadas infracciones conllevan la pérdida de puntos en el carné de conducir e incluso, en casos extremos, pueden derivar en responsabilidades penales si los objetos transportados están vinculados a actividades ilícitas.

La DGT recuerda que estas medidas no tienen un afán recaudatorio, sino que buscan garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Muchos conductores desconocen el peligro potencial que suponen ciertos objetos aparentemente inofensivos cuando son transportados incorrectamente.

¿Qué dice la legislación sobre el transporte de objetos en vehículos?

La regulación sobre el transporte de objetos en vehículos particulares está recogida principalmente en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial. Estas normativas establecen claramente qué elementos pueden transportarse y en qué condiciones, priorizando siempre la seguridad de los ocupantes del vehículo y del resto de usuarios de la vía.

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación, por ejemplo, especifica que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa".

Por su parte, la Ley de Seguridad Vial contempla como infracciones graves o muy graves el transporte de determinados objetos prohibidos o restringidos, estableciendo el marco sancionador que permite multas de hasta 30.000 euros en los casos más extremos.

¿Por qué algunos objetos cotidianos pueden ser peligrosos?

Muchos conductores no son conscientes de que objetos aparentemente inofensivos como una botella de agua, un teléfono móvil o incluso un bolso pueden convertirse en auténticos proyectiles en caso de accidente. A una velocidad de 50 km/h, estos elementos multiplican su peso por varias decenas en caso de impacto, pudiendo causar lesiones graves a los ocupantes.

Un estudio realizado por el Real Automóvil Club de España (RACE) demostró que una tableta de 650 gramos puede alcanzar un peso efectivo de más de 16 kg en caso de colisión a 50 km/h, mientras que a 120 km/h ese mismo dispositivo equivaldría a un peso de casi 40 kg impactando contra un ocupante.

Recomendaciones para viajar con seguridad

Para evitar sanciones y, lo que es más importante, garantizar la seguridad durante los desplazamientos, la DGT recomienda:

- Asegurar correctamente todos los objetos en el maletero, preferiblemente utilizando redes o sistemas de sujeción específicos.

- Colocar los objetos más pesados en la parte inferior del maletero y lo más cerca posible del respaldo de los asientos traseros.

- Utilizar los compartimentos del vehículo (guantera, portaobjetos) para elementos pequeños como gafas de sol, documentación o teléfonos móviles.

- No dejar objetos sueltos sobre el salpicadero o los asientos, especialmente si son pesados o tienen bordes afilados.

- En caso de transportar carga que sobresalga, señalizarla adecuadamente según establece la normativa.

Seguir estas sencillas recomendaciones no solo evitará posibles sanciones durante los controles de la DGT, sino que contribuirá significativamente a aumentar la seguridad durante los desplazamientos por carretera.