El médico Manuel Viso alerta: los vaqueros ajustados dañan tu salud

El síndrome del pantalón ajustado está ganando reconocimiento médico debido al uso generalizado de vaqueros ceñidos, según advierte el doctor Manuel Viso. Este fenómeno, causado por la compresión de nervios en la zona inguinal y muslos, puede ocasionar diversos problemas de salud tanto inmediatos como a largo plazo, generando preocupación entre los especialistas sanitarios.

El doctor Viso, experto en emergencias y primeros auxilios, ha puesto el foco en esta problemática a través de sus recientes publicaciones. "Los vaqueros apretados podrían estar saboteando tu salud", señala el especialista, quien destaca síntomas como hormigueo, ardor, entumecimiento y dolor en la cara externa del muslo, provocados por la compresión del nervio cutáneo femoral lateral.

Muchas personas sufren hinchazón y problemas digestivos tras las comidas, culpando erróneamente a los alimentos cuando la verdadera causa podría estar en su ropa. "Los vaqueros están apretando tu abdomen como una croqueta, de forma que el contenido del estómago refluye hacia el esófago", explica Viso, lo que dificulta considerablemente la digestión.

Afectación a la respiración y otros riesgos

La vestimenta excesivamente ajustada no solo compromete la digestión sino también la respiración. El uso continuado de estos pantalones puede provocar que respiremos de forma más superficial y menos eficiente. Como aclara el doctor: "Es normal porque tu diafragma se ha puesto en huelga, dificultando la correcta entrada de aire".

El especialista también alerta sobre el incremento de infecciones dermatológicas asociadas al uso de vaqueros ajustados. La combinación de fricción y calor puede favorecer la aparición de foliculitis, mientras que la falta de ventilación adecuada en zonas íntimas aumenta el riesgo de cistitis e infecciones fúngicas.

Alternativas más saludables

Para prevenir estos problemas, el doctor Viso recomienda optar por modelos más cómodos como los 'mom jeans', que ofrecen mayor holgura. "Tu cuerpo no necesita sufrir para sentirse bien. La moda pasa, pero la salud es para toda la vida", advierte el médico.

Los expertos recomiendan tomar conciencia sobre los riesgos que conlleva el uso prolongado de prendas excesivamente ceñidas. La elección de vaqueros fabricados con materiales elásticos o diseños más holgados puede marcar una diferencia significativa en términos de bienestar. Es fundamental escuchar las señales que nos envía nuestro cuerpo y priorizar la comodidad sobre las tendencias de moda para mantener un equilibrio saludable.