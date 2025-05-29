Ruta de tapas en Tàrrega todos los jueves de junio

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega organiza una nueva ruta de tapas que, como novedades, tendrá lugar los jueves de junio y algunos de los 13 bares y restaurantes participantes ofrecerán una tapa diferente cada semana. La iniciativa Tapeja per Tàrrega, organizada por la concejalía de Promoción Económica, tendrá lugar los jueves 5, 12, 19 y 26. Cada tapa costará 4 euros e incluirá una bebida (cerveza, refresco, vino, vermut o agua). La concejala de Promoción Económica, Núria Robert, dijo que “teniendo en cuenta que ya trabajan bastante el fin de semana, hemos querido ayudar al sector de la restauración añadiendo un día más de la semana”. Según Robert, la ruta contribuye a “romper la rutina de ir a los mismos sitios y permite descubrir nuevos locales”. Se sortearán 60 euros y dos bonos para Paupaterres entre los que prueben seis tapas.