Bell-lloc d'Urgell se convierte en capital gastronómica con una feria dedicada al producto local y la alimentación saludable

Bell-lloc d'Urgell se convierte este domingo 1 de junio en epicentro gastronómico de la provincia de Lleida con la celebración de su feria centrada en el producto de proximidad y la cocina saludable. El evento, que ocupará tanto el interior de La Cultural como el parque adyacente, reunirá a reconocidos chefs como Ada Parellada, Teresa Carles, Núria Arnau y Osama Mhaero, quienes realizarán demostraciones culinarias en directo a lo largo de toda la jornada.

La programación arrancará a las 9:00 horas con una caminata saludable al Mirador dels Tossalets, siguiendo el itinerario 5 de la Red de Itinerarios Saludables y Culturales de Bell-lloc, con la colaboración del Club Alpí Bell-lloc. Tras esta actividad matutina, a las 10:30 horas se procederá a la apertura oficial de la feria, momento en que los visitantes podrán disfrutar de un desayuno saludable popular con productos de Plus Fresc, Agua Veri y Horts Calvís.

Showcookings con grandes figuras de la gastronomía catalana

El plato fuerte del evento serán las demostraciones culinarias que comenzarán a las 10:45 horas con Núria Arnau, conocida por su proyecto Bendito Tupper, quien elaborará gyozas de sobrasada de Cal Bosch (Belianes), queso de Formatges Camps (El Palau d'Anglesola) y miel de Les Apicultores, además de croquetas de pollo al curry. Esta actividad cuenta con la colaboración de Gustum – Associació Leader Ponent y Bioponent.

A las 12:00 horas, será el turno de la reconocida chef Ada Parellada, quien preparará un suquet de caballa utilizando pescado de la Pescadería Lluïsa Orrit de Bell-lloc d'Urgell. Parellada, referente de la cocina catalana y propietaria del restaurante Semproniana en Barcelona, mostrará cómo elaborar este plato tradicional con un toque contemporáneo.

La jornada continuará con una mesa redonda a las 13:00 horas bajo el título "Alimentación saludable: ¿realidad o fenómeno mediático?", donde participarán Ada Parellada y Núria Arnau, moderadas por Jesús Querol. Este debate abordará la creciente relevancia de la alimentación saludable en nuestra sociedad y analizará si se trata de una tendencia con base científica o simplemente de una moda pasajera.

Gastronomía local y música en vivo

A las 14:00 horas, los asistentes podrán degustar la tradicional "cassola de tros", un plato emblemático de la gastronomía leridana. El menú, que tiene un precio de 10€, incluye el plato principal, pan y postre. Las bebidas (vino, cerveza Daura, agua y café) se podrán adquirir directamente en la barra y en los puestos de expositores. La comida estará amenizada por la música en directo del grupo Escorça, que actuará hasta las 15:30 horas.

Por la tarde, a las 15:45 horas, la prestigiosa chef Teresa Carles, fundadora del Grupo Teresa Carles Flax & Kale y pionera de la cocina vegetariana de alta calidad en Cataluña, realizará una demostración sobre cómo elaborar helados saludables, una alternativa refrescante perfecta para los meses de verano.

A las 17:00 horas será el turno de Osama Mhaero, chef del restaurante Kamut, quien preparará un gazpacho de sandía y bacalao a la leridana, fusionando tradición e innovación en platos refrescantes y nutritivos.

Un recorrido por la hidromel, la bebida de la antigüedad

La jornada culminará a las 18:00 horas con una actividad dedicada a los secretos de la hidromel, una de las bebidas fermentadas más antiguas del mundo. Los asistentes descubrirán cómo se elabora esta bebida ancestral y podrán degustar tanto la hidromel original como dos de sus variantes: la "picamel" y la "sidramel". Esta actividad cuenta con la colaboración de Les Apicultores y se llevará a cabo en el espacio de demostraciones del parque.

Durante toda la jornada, una quincena de expositores distribuidos entre el interior de La Cultural y el parque permitirán a los visitantes probar y adquirir productos locales de alta calidad. El recinto contará con espacios habilitados con mesas y sillas tanto en el interior como en el exterior, facilitando la degustación de los diferentes productos.

Actividades para todos los públicos

Además de las propuestas gastronómicas, la feria incluye un rincón de cuentacuentos que estará abierto de 11:00 a 13:00 horas, así como un espacio comunitario para las entidades del municipio en el antiguo bar de La Cultural. En el exterior, además del área de degustación, los visitantes encontrarán expositores de bebidas, donde podrán adquirir copas de la Feria por 3€.

Este evento representa una apuesta decidida de Bell-lloc d'Urgell por poner en valor tanto la gastronomía local como la alimentación saludable basada en productos de proximidad y temporada. La feria ha contado con la participación activa de todos los agentes sociales y comerciales del municipio, demostrando el compromiso de la localidad con la promoción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles.















