Harán un mural de homenaje para un vecino de Lleida fallecido en un accidente: "queremos reflejar las emociones que nos ha generado su pérdida"

El artista Oriol Arumí iniciará el lunes los trabajos para hacer un mural en Balàfia con el que se rendirá homenaje a Jorge Delgado Ruiz, un vecino del barrio de 21 años que falleció el 14 de junio del año pasado en un accidente laboral. El mural, que se ubicará en la avenida Marimunt, 66, representará una imagen del joven elegida por su familia y amigos.

“Queremos reflejar las emociones que nos ha generado su pérdida con un fondo de colores que interpretan el dolor, el caos, la lucha interna y la esperanza”, explicó su madre, Yolanda Ruiz. “Era muy querido en el barrio y nos gustaría que pudieran recordarlo así”, afirmó. Así, explicó que la inauguración está prevista para el próximo 14 de junio, cuando se cumple un año de la muerte del joven.

Según Ruiz, el mural quiere generar “conciencia sobre la importancia del arte como una forma de expresión y de reflexión”, además de representar “la energía y los sueños de juventud que desafortunadamente se han visto truncados con la pérdida”. El mural se basará en una imagen de Jorge con su perro Tayson. “Le gustaba mucho el arte mural”, destacó su madre.

Asimismo, es un acto de homenaje que quiere transmitir “un mensaje de compañerismo, respeto, lealtad y amor incondicional”, además de expresar el duelo y ofrecer un espacio a familiares y amigos “para poder compartir sus sentimientos”.