Lleida, en alerta por altas temperaturas

La demarcación de Lleida es una de las 23 provincias que estarán durante la jornada de hoy en aviso por calor y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Después de dos días en los que las temperaturas rozaron los 35 grados en las comarcas leridanas (siendo los 34,5º de Maials o los 34,4º de Torres de Segre las máximas de ayer) o incluso los superaron (los 35,3º de Seròs, el miércoles), hoy se prevén registros que sobrepasaron los 37º en municipios como Lleida capital, Alcarràs, o Bellvís, según el Meteocat. Paralelamente, en la demarcación de Tarragona también se activará hoy la alerta de la Aemet (pues los puntos más calurosos de Catalunya ayer se registraron en el pantano de Riba-roja, 35,9º; y Vinebre, 35,8º), así como las tres provincias aragonesas.

Por otra parte, la Universidad de Granada advirtió ayer que las previsiones de calor para los próximos días hará que el polen del olivo, en plena floración, alcance el nivel extremo, al igual que las gramíneas, que ya están registrando niveles inusualmente elevados.