Tres décadas de inclusión social

La Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics (Aspid) de Lleida celebró ayer tres décadas de actividad, basada en la asistencia, la promoción y el apoyo a personas con discapacidad, con un acto conmemorativo en La Llotja de Lleida. Además, la entidad recuperó los Premis Aspid –tras cuatro años de parón a causa de la pandemia–, que reconocen a personas, empresas y entidades que transforman la sociedad mediante la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad. La XXII edición de los galardones reconoció a dos proyectos leridanos: la Fundació Orfeó Lleidatà y Torrons i Mel Alemany, con el Premi a la Solidaritat y el Premi a l’Empresa, respectivamente. Asimismo, concedió el Premi a la Comunicació a Artemisa Martínez, creadora del proyecto Realidades Diversas (que visibiliza a las personas con discapacidad a través de las redes sociales), y el Premi a la Innovació fue para CIM Projecte (que trabaja para convertir las actividades de montaña en ocio accesible). Paralelamente, el deportista Antoni Solé, instructor de tenis en el Club Esportiu de Aspid, recibió la mención especial de los galardones. El acto contó con la presencia de la consellera de Derechos Sociales Socials, Mònica Martínez, que describió los premios como una iniciativa “muy especial para reconocer la trayectoria de proyectos que han impulsado nuestra sociedad”. Asimismo, aseguró que Aspid dispone del apoyo de las instituciones públicas, incluida la Generalitat.

Los homenajeados recibieron una figura como galardón, obra del artista leridano José Antonio Ferrer, que reproduce uno de los ventanales de la Seu Vella de Lleida. “Simboliza el monumento como mirador de gran parte del llano de Lleida, desde donde se ha podido apreciar la evolución de nuestra sociedad gracias al esfuerzo de los colectivos”, aseguraron desde Aspid.